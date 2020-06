Lapo Elkann presenta la nuova fidanzata: divorziata e con due figli, chi è

Lapo Elkann, i momenti bui sono acqua passata. Il rampollo della famiglia Agnelli, lungo le colonne del magazine Chi (nel numero in edicola da domani mercoledì 1 luglio 2020), presenta la sua nuova fidanzata e parla a cuore aperto. L’imprenditore fa sapere che la donna che è ora al suo fianco gli ha dato e tutt’ora gli dà una “grande mano”. Inoltre sottolinea che stavolta è tutto diverso rispetto alle relazioni avute in passato e che sente di aver raggiunto una maturità mai avuta fino ad ora. Ma chi è la donna che l’ha stregato, facendogli perdere la testa? Si chiama Joana e proviene dalla Spagna. Manager di successo, è molto attiva nel sociale ed ha alle spalle un matrimonio naufragato e due figli. Età, 47 anni, cinque in più di Lapo.

Joana è la nuova fidanzata di Lapo Elkann: “Sono felice e innamorato”

Oggi Lapo è una persona molto cambiata se si guarda a qualche anno fa. Agli eccessi ha detto basta e oltre a essere impegnato in svariate attività imprenditoriali, mette i suoi sforzi nel sociale. “Merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno”, confidava diverse settimane fa, preferendo non uscire allo scoperto e mantenendo la privacy sulla relazione in corso. Adesso invece è arrivato il momento per presentare Joana (sotto la paparazzata di Chi che ha ripreso la coppia durante una breve crociera alle Baleari, a bordo di una barca di un amico). Elkann non si lascia andare a dichiarazioni estremamente romantiche. Quelle fanno parte di un tempo diverso, tanto intrigante quanto immaturo. Ora è il momento della responsabilità, nella vita così come nell’amore. Per questo si limita a un tanto semplice ma incisivo “sono felice e innamorato”.

Lapo Elkann: “Con Joana è tutto diverso”

Lapo è tornato anche sulle relazioni del passato, raccontando che per via della sua “insicurezza” ha imbastito “tanti legami”. Vale a dire che nel suo “non stare bene” con se stesso ha tentato di ottenere conferme “nelle donne per colmare un buco interiore”. Nessuna critica però alle persone che hanno vissuto con lui dei rapporti. Anzi rimarca quanto sia “grato a tutte”, perché ciascuna di loro ha portato qualcosa in più nella sua vita. Adesso però è diverso perché Joana è diversa. Oggi è il tempo della maturità, il tempo della responsabilità. Il rampollo di casa Agnelli ne è certo.