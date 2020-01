Lapo Elkann, le foto dopo il terribile incidente: come sta l’imprenditore

Lapo Elkann, le prime foto dopo il terribile incidente: l’imprenditore ha perso 10 kg e sta sulla sedia a rotelle (però ha ripreso pian piano a camminare)

Lapo Elkann è stato immortalato dal magazine Chi (in edicola domani 8 gennaio, qui le anticipazioni) a St.Moritz, su una sedia a rotelle tra la neve. A fargli compagnia un amico che lo sta aiutando nella riabilitazione. Ricordiamo che l’imprenditore, il mese scorso, è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Tel Aviv, in Israele. Un impatto che ha rischiato di fargli perdere la vita. A distanza di circa 30 giorni dall’accaduto Lapo appare visibilmente provato anche se ha ripreso pian piano a camminare, facendo brevi tratte. Inoltre è dimagrito parecchio, più o meno dieci chili.

Lapo, l’incidente in terra israeliana

Era il 19 dicembre 2019 quando le agenzie di stampa rendevano noto dell’incidente capitato al rampollo di Casa Agnelli. I fatti, però, non erano freschissimi ma risalivano a circa una decina di giorni prima quando Lapo viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv venendo coinvolto in un drammatico scontro stradale. L’imprenditore è rimasto in coma per un paio di giorni. Fu soccorso prontamente sul posto e ricoverato in codice rosso e privo di sensi all’Assuta Hospital di Tel Aviv. Dopo aver superato i primi giorni delicati è poi stato trasferito in una clinica svizzera.

Le prime parole dopo il dramma

Quando è uscito dall’ospedale, Lapo ha subito voluto ringraziare Dio. “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato – dichiarava – Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”.