Lapo Elkann, i dettagli delle nozze con Joana: omaggi a Gianni Agnelli

A distanza di qualche giorno dal matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos, arriva non solo la conferma ma anche il racconto e le foto delle nozze. Il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana ha dedicato la copertina ai neosposi, scegliendo uno scatto del momento in cui si sono detti “sì”. Lapo e Joana sorridono felicissimi davanti ai pochi invitati alla cerimonia. La coppia ha preferito organizzare un matrimonio esclusivo, per pochi intimi, ma grazie alle foto della rivista diretta da Alfonso Signorini possono condividere quella enorme gioia anche con chi si è affezionato a loro negli anni. E con i più curiosi.

Sul numero in edicola domani ci saranno ben diciotto pagine di foto del matrimonio di Lapo Elkann e Joana Lemos. Un vero e proprio album, insomma! Non mancheranno le dichiarazioni degli sposi, come quelle sul perché hanno scelto una cerimonia discreta. Hanno spiegato di aver scelto un matrimonio intimo perché volevano condividere il loro giorno speciale con le famiglie e gli amici più cari, d’altronde sono sempre stati discreti durante la loro relazione. Le nozze quindi hanno rispecchiato il loro modo di vivere il rapporto: “Il vero amore è riservato, privato e intimo”.

Come mai allora hanno deciso di concedere l’esclusiva al settimanale di Signorini? Il motivo è tutt’altro che legato al gossip: hanno ricevuto una donazione alla Fondazione Laps, che guidano insieme come presidente, lui, e vicepresidente, lei. Dunque il servizio è finito su Chi per un fine benefico. A proposito della fondazione hanno dichiarato:

“Purtroppo c’è ancora molto da fare. La pandemia ha lasciato profonde cicatrici su milioni di vite ed è importante che chi ha i mezzi per aiutare gli altri lo faccia, sostenendo chi è in maggiore difficoltà, in tutte le aree geografiche, perché, in un modo o nell’altro, tutti sono stati toccati dal flagello della pandemia. Come cittadini del mondo, è un dovere farlo. E, ancora una volta, vorremmo ringraziare tutti coloro che ci sostengono e ci aiutano a promuovere questi progetti di beneficenza, tra cui il settimanale Chi”

I coniugi Elkann hanno raccontato i dettagli del matrimonio. La cerimonia si è svolta nella tenuta degli sposi a Tavira, in Portogallo. Si sono uniti in matrimonio il 7 ottobre scorso, giorno in cui è trapelato il gossip nonché compleanno di Lapo. La sposa ha indossato un abito di Frida Giannini, l’abito dello sposo invece è stato disegnato da Rubinacci, sarto di fiducia di Elkann. I testimoni dello sposo erano tre: i fratelli John e Ginevra insieme ad Armando, che è stato suo maggiordomo per anni. Anche Joana ha scelto i suoi fratelli come testimoni, Gonçalo e Bruno.

Il funzionario della cerimonia ha parlato sia in portoghese sia in italiano ed era presente anche un rabbino. La famiglia di Lapo Elkann hanno fatto dei discorsi molto toccanti per gli sposi. Joana ha cantato per Lapo durante la cena; Lapo invece ha invitato il cantante portoghese Tony Carreira per stupire la moglie. La neo signora Elkann, invece, ha scelto i Gipsy Kings perché erano il gruppo preferito di Gianni Agnelli nonché una delle band preferite di Lapo oggi.

Altri dettagli del matrimonio Elkann-Lemos? Lapo ha reso omaggio al nonno nel giorno del suo matrimonio arrivando a bordo di una Fiat 500 Old School. A fine cerimonia invece gli sposi sono andati via con una 500 Spiaggina elettrica. Infine, il tema Tropical ha caratterizzato la festa.