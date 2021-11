Lapo Elkann attacca Cardi B su Twitter: il botta e risposta, ma lei ci ripensa

La polemica sugli spaghetti e i Maneski non è ancora finita e oggi Lapo ha detto la sua taggando la rapper in un tweet

La polemica su Cardi B dopo gli spaghetti nella presentazione dei Maneskin non accenna a placarsi. Oggi si è intrufolato anche Lapo Elkann nella bufera, spiegando alla rapper il punto di vista di quella parte di popolo italiano che l’ha criticata. Non a tutti è piaciuto il fatto che l’Italia sia stata ridotta a degli spaghetti, ma era solo show e un modo particolare per introdurre la band nel programma. I più suscettibili, e di questi tempi sono molti, si sono sentiti offesi e avrebbero preferito un’altra presentazione. Lapo Elkann ha fatto un tweet per illustrare il motivo di questo risentimento da parte di una parte dell’Italia.

Nel tweet in questione, Lapo ha invitato Cardi B a riflettere sul fatto che l’Italia non sia solo spaghetti e vino, ma molto altro. Ha parlato di bellezza, cultura, di Leonardo e della Ferrari, come anche dell’opera. Per lui, come per tanti altri, usare degli spaghetti è uno stereotipo: “Perciò, prima di presentare artisti italiani, studia e preparati. È così triste usare stereotipi per presentare i Maneskin”. Nel giro di circa dieci minuti, Cardi B ha risposto a Lapo Elkann:

“Volevi che facessi un’intera lezione di storia durante lo show? Forse avrei dovuto portare una Ferrari sul palco? Ho persino fatto battute sulla mia città natale. Giuro le persone si indignano senza motivo, non volevo in alcun modo essere offensiva”

Un punto di vista più che plausibile, anche se forse non per tutti. Cardi B però ha eliminato il tweet di risposta a Lapo, ma lui ha fatto in tempo a leggere e a replicare a sua volta. Forse proprio la contro-replica di Elkann ha convinto Cardi B a ritirare il suo tweet: avrà colpito nel segno? Lapo infatti le ha risposto così:

“Combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze ed è una bella cosa, massimo rispetto. Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Questo è tutto”

Poi ha invitato Cardi B e la sua famiglia in Italia, contento di poterli ospitare. Proprio in questo tweet di Lapo Elkann a Cardi B si vede chiaramente che lei ha cancellato il suo. Magari la cantante si è accorta di come è stata recepita la sua presentazione dei Maneskin e ha fatto un passo indietro. O forse ha cancellato il tweet perché non voleva accendere un dibattito sul social. Troppo tardi, però, perché ha già fatto il giro della rete. Il dibattito su come Cardi B ha presentato i Maneskin – che sbarcheranno ai Grammy – ha diviso l’opinione pubblica in Italia: alcuni si sono sentiti offesi, altri lo hanno visto come un siparietto e basta.