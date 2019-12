L’anno che verrà 2019, il Capodanno Rai: ospiti, cantanti e location

L’anno che Verrà 2019 su Rai 1: ospiti e cantanti attesi all’evento di Capodanno

Una delle tradizioni più diffuse in Italia è quella di fare il conto alla rovescia in compagnia del programma di Rai 1, L’Anno Che Verrà 2019. Quest’anno la trasmissione del Capodanno di Rai 1 verrà trasmessa da Amadeus in Basilicata, a Potenza, dove sono attesi numerosi cantanti, tra cui Albano e Romina, Alberto Urso e Benji e Fede. La diretta dalla Piazza Mario Pagano inizierà intorno alle ore 21, subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre ai numerosi cantanti che intratterranno il pubblico potentino e gli spettatori da casa, sono attesi anche tanti ospiti e protagonisti dei programmi televisivi della Rai. Sul palco anche le nuove proposte che si sono aggiudicate un posto nella competizione di Sanremo Giovani 2020: Leo Gassmann, Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia.

L’anno che Verrà 2019: i cantanti attesi a Potenza

La musica sarà al primo posto dello spettacolo de L’Anno che Verrà 2019, come tanti concerti che si svolgeranno in tutta Italia. Sul palcoscenico saranno presenti gli Stadio, la padrona di casa Arisa, gli scatenati The Kolors, l’ultimo vincitore di Amici 2019 Alberto Urso, gli idoli dei giovani Benji & Fede, Rocco Hunt e Elettra Lamborghini, la mitica Orietta Berti, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Gigi D’Alessio, Ivan Cattaneo, Antonella Ruggiero e Paolo Vallesi. Insieme a loro si esibiranno anche Tecla Insolia, vincitrice di Sanremo Young, Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini, usciti da Area Sanremo Giovani.

L’anno che verrà 2019: come vederlo in tv e anticipazioni

L’anno che verrà andrà in onda nella notte tra il 31 dicembre 2019 e il 1 gennaio 2020. Lo spettacolo musicale avrà inizio alle ore 21.00 su Rai 1 ma si potrà vedere anche in straming su Raiplay o in differita nei giorni successivi. Dalle anticipazioni si sa che tra gli ospiti è atteso anche Cristiano Malgioglio, che a gran sorpresa ha deciso di partecipare al Capodanno della Rai invece di essere presente a quello di Mediaset.