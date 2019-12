Tutti i concerti di Capodanno 2019 in piazza da nord a sud Italia

Capodanno 2019 si avvicina e il tempo per organizzarsi con gli amici per la notte del 31 dicembre stringe sempre di più. Tra le diverse opzioni classiche, come il cenone in casa o la serata in discoteca, diverse persone optano per i concertoni di Capodanno organizzati nelle principali piazze italiane. Ad ogni evento parteciperanno tantissimi artisti e cantanti famosi. Quelli più attesi di quest’anno sono il Concerto Green a Milano, l’immancabile al Circo Massimo di Roma e il concertone di Bari. A questi si uniranno gli eventi che verranno trasmessi in diretta televisiva: Rai 1 con Amadeus sarà a Potenza mentre Canale 5 sarà in diretta da piazza Libertà, nel capoluogo pugliese. Ecco quali sono gli altri concerti attesi in tutta Italia per la notte di Capodanno 2019.

Capodanno 2019 in piazza: i concerti da non perdere nelle città del nord Italia

Il 31 dicembre 2019 diverse piazze si animeranno di musica e spettacolo per accogliere il 2020 con il giusto spirito. Ecco dove andare:

A Milano, in piazza Duomo, è atteso il Capodanno For Future, un concerto green condotto da Filippo Solibello di Radio Rai2. Tra gli artisti attesi: Miss Keta e Lo Stato Sociale.

Capodanno in piazza: i concerti attesi nelle principali città del centro e sud Italia

Anche le città del sud si uniscono ai festeggiamenti per il nuovo anno con tanta musica ed energia. Ecco quali sono gli eventi in piazza da non perdere:

Festa di Roma 2020 è il concerto di Capodanno al Circo Massimo. Sul palco si esibiranno tantissimi artisti, più di mille, mentre dopo la mezzanotte è attesa Skin, degli Skunk Anansie.

Gli altri concerti di Capodanno 2019 nel resto d’Italia