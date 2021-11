Lando Buzzanca non si sposa più. Almeno per il momento. Le nozze dell’attore, 86 anni, erano state annunciate la scorsa estate con tanto di pubblicazioni condivise dalla stampa. A distanza di mesi, però, il lieto evento è saltato. Tutta colpa, a quanto pare, dei figli Mario e Massimiliano, fortemente contrari ad una probabile unione tra il celebre padre e la giornalista 45enne Francesca Della Valle.

Lando Buzzanca e la compagna si amano dal 2016 ma la loro relazione non è mai stata vista di buon occhio dagli eredi dell’interprete. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Francesca Della Valle ha assicurato che i figli di Buzzanca avrebbero imposto all’attore un amministratore di sostegno che li tiene separati.

“Hanno bloccato il nostro matrimonio”, ha spiegato la bionda giornalista. In più la Della Valle non riuscirebbe a vedere come vorrebbe il suo fidanzato. Dopo la brutta caduta dello scorso aprile e qualche settimana in ospedale Lando Buzzanca è stato condotto in una struttura per la riabilitazione, dove si trova ancora oggi.

Bloccate le nozze di Lando Buzzanca

Qui, stando a quanto sostiene Francesca Della Valle, Lando Buzzanca avrebbe provato a firmare i documenti per la richiesta di matrimonio ma l’amministratore di sostegno avrebbe bloccato tutto. L’avvocato della giornalista ha rivelato:

“La vicenda lege il diritto di autodeterminazione della persona. Da anni ci sono le prove che Buzzanca esprima il forte desiderio di convolare a nozze con la sua Francesca e non esistono prove circostanziali capaci di dimostrare il contrario”

Ora Francesca Della Valle avrebbe chiesto insieme al suo legale la nomina di un consulente tecnico medico legale, specializzato nella problematica che coinvolge Lando Buzzanca. A quanto pare la giornalista può vedere solo una volta alla settimana il suo amore.

L’attore si trova da sei mesi in una clinica di riabilitazione dove, pare, non possa decidere nulla: secondo la testimonianza Della Valle gli sarebbe vietato andare sul terrazzo per motivi di privacy e anche le visite sarebbero controllate dall’amministratore di sostegno.

Come sta oggi Lando Buzzanca

Francesca Della Valle ha confermato che dopo i recenti problemi la salute di Lando Buzzanca è oggi ottima. La giornalista ha ammesso che il compagno ha solo un’asfasia – ovvero incapacità di esprimersi attraverso la parola – peggiorata a causa dell’isolamento.

Lando Buzzanca è stato sposato dal 1965 al 2010 con Lucia Peralta. Un rapporto lungo e felice, stroncato però dalla morte di Lucia, scomparsa per via di una malattia che non le ha dato scampo. La coppia ha avuto due figli: Mario e Massimiliano.