Lando Buzzanca sposa a 86 anni la fidanzata più giovane

Fiori d’arancio in vista per Lando Buzzanca. Il popolare attore sta per sposare, all’età di 86 anni, la fidanzata Francesca Della Valle. A rendere nota la notizia ci ha pensato il settimanale Di Più, che ha mostrato le pubblicazioni di matrimonio che i due hanno fatto al comune di Roma. Al momento non è stata svelata la data di nozze ma il lieto evento sarà sicuramente celebrato a breve.

Per Lando Buzzanca si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Lucia Peralta, dalla quale ha avuto i figli Mario e Massimiliano. Buzzanca è rimasto vedovo nel 2010, dopo aver sposato la donna nel 1956. Un rapporto lungo e felice, stroncato però dalla morte di Lucia, scomparsa per via di una malattia che non le ha dato scampo.

Ora Lando Buzzanca è pronto a diventare il marito di Francesca Della Valle, giornalista, conduttrice e autrice tv 51enne e dunque 35 anni più giovane dell’attore. La coppia è unita da ben cinque anni ma di recente Francesca non ha potuto assistere il compagno in ospedale, a seguito di un incidente domestico, perché non vincolata da un contratto matrimoniale.

Una situazione che ha spinto la Della Valle a rivolgersi alla stampa per sollevare un vero e proprio polverone. Francesca ha scritto addirittura al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla fine è riuscita a vedere il compagno attraverso una finestrella.

I figli di Lando Buzzanca non vedono di buon occhio Francesca Della Valle

Non solo: Francesca Della Valle non è mai riuscita a instaurare un buon rapporto con i figli di Lando Buzzanca, Mario e Massimiliano (quest’ultimo è attore come il padre e recita nella soap Un posto al sole). Quando l’86enne ha iniziato a frequentare la giornalista i due hanno trascinato il padre in tribunale per sottoporlo a delle visite mediche. I giovani Buzzanca non vedevano di buon occhio la compagna di Lando che ora si appresta a diventare a tutti gli effetti la loro nuova matrigna. Basterà il lieto evento a placare gli animi in famiglia?