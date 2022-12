Lando Buzzanca è morto: le cause del decesso

Lando Buzzanca è morto a 87 anni. Era ricoverato a Villa Speranza a Roma. Delle condizioni di salute dell’attore si era parlato parecchio nelle scorse settimane. Il figlio Massimiliano, in una recente intervista al Corriere della Sera, aveva parlato di “una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia”. Il figlio dell’attore da tempo è attaccato da Francesca Della Valle, l’ultima compagna dell’interprete.

Solamente qualche giorno fa, il medico personale di Buzzanca, Fulvio Tomaselli, aveva denunciato le sue precarie condizioni di salute dopo che era stato trasferito d’urgenza dalla Rsa al Policlinico Agostino Gemelli : “Di lui resta un 10% di quello che era – spiegava il dottore al Corriere della Sera – in tutti i sensi. Era alto 1 metro e 87 centimetri e pesava 83 chili. Fino al 2021 aveva un fisico perfetto, al di là della sua arguzia e della sua simpatia. Oggi è un uomo rattrappito, emaciato, senza denti e peserà sì e no 50 chili. Una sua gamba è quanto il mio braccio”.

“Io non riesco a vedere Lando dal 21 aprile dello scorso anno – aggiungeva Tomaselli – ma lavorando da 50 anni nella sanità riesco ad avere notizie indirette sulle sue condizioni di salute . E quando mi hanno raccontato come è arrivato al Gemelli due settimane fa, non ci potevo credere”.

Massimiliano Buzzanca, lette le dichiarazioni di Tomaselli, alla quale si era accodata Francesca, aveva annunciato di voler denunciare “Della Valle, che una sentenza ha stabilito non avere nessun diritto nei confronti di mio padre, e Tomaselli”. Il figlio dell’attore aveva spiegato all’Ansa di voler tutelare suo padre e la sua privacy.

Alla luce di ciò, aveva reso noto di nutrire l’intenzione di fare “un esposto al garante, nonché all’ordine dei giornalisti, professione di Della Valle, e dei medici, per quanto riguarda Tomaselli”. Circa le accuse di negligenza da parte della Rsa, che ha ospitato Buzzanca dal 2021, Massimiliano aveva detto che stava valutando un esposto contro la struttura.

Però, su “questo devo riflettere”, aggiungeva. A fine 2019, i figli di Buzzacanca avevano chiesto e ottenuto che fosse nominato un amministratore di sostegno per il padre, che già all’epoca versava in condizioni di salute precarie. Dopo alcuni giorni di ricovero, Massimiliano Buzzanca aveva raccontato che suo padre “oggi stava meglio. è andata a trovarlo e ha detto che ha mangiato tutto, anche un dolcetto, ed era più vispo, per quanto possa esserlo una persona affetta da demenza senile”.

Le parole di Francesca Della Valle

“È in uno stato raccapricciante, di forte denutrizione, è un uomo alto 1,87 cm e oggi pesa 40 chili. Ha piaghe da decubito su tutto il corpo dovute ad una immobilità forzata. Lo hanno sequestrato per non farlo parlare, truffato e isolato per annientarlo. Perché questo è quello che accade con l’applicazione della legge 6/04, basta con le corbellerie”. Così Francesca Della Valle pochi giorni fa, parlando con l’agenzia Dire.

Come poc’anzi scritto, i figli di Lando Buzzanca hanno sempre rigettato le versioni di Francesca Della Valle. In particolare hanno raccontato che la donna non avrebbe mai avuto un legame sentimentale col padre ma solo amicale, fino alla proposta di matrimonio che, secondo Massimiliano Buzzanca, non sarebbe reale.

Cosa ha risposto la Della Valle a tali esternazioni? “Semplicemente che ho denunciato per calunnia e diffamazione il figlio di Lando Buzzanca. Quello che ha dichiarato durante una trasmissione televisiva ‘spazzatura’ è tutto falso. Un figlio che lascia un padre in una Rsa fino alla denutrizione, in linea con l’amministratore di sostegno, si commenta da solo”.