Lana Del Rey vittima di body shaming per aver preso chili: il web insorge

By

Lana Del Rey è stata al centro delle polemiche in queste ultime ore. Su Twitter il suo nome è entrato in tendenza ma il motivo non è da ricondurre ai suoi meriti musicali.

La cantautrice newyorkese proprio ieri ha pubblicato qualche foto sul suo profilo Instagram in cui si è fatta vedere con una fasciatura al braccio sinistro. L’artista ha spiegato ai fan il motivo della rottura, ma ciò che ha fatto più scalpore è stato il contorno.

Pochi minuti a seguire, sul social network sono state pubblicate alcune foto di Lana, con la stessa fasciatura la braccio, ma con dei dettagli fisici in mostra che hanno provocato la derisione sul web.

I commenti sotto le immagini sono inequivocabili: la cantautrice rispetto a qualche tempo fa ha preso peso. Per questo motivo migliaia di utenti si sono sentiti legittimati a deriderla per le sue nuove curve.

"Lana Del Rey":

Per i commenti su queste sue recenti foto pic.twitter.com/sseyBT4G73 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 27, 2020

“Madonna che obesonaaa“, “Cotechino per capodanno, comprato“, “Poverina, si è fatta male a un prosciutto“, con riferimento esplicito alle gambe della donna che nelle foto viene ripresa vestita con un pantaloncino. Questi sono solo un esempio dei commenti che si sono potuti leggere sotto le immagini della cantautrice americana.

La situazione è subito sfuggita di mano e in tantissimi hanno preso immediatamente le difese di Lana Del Rey. Il suo nome è entrato nei trend topic di Twitter e molti utenti hanno denunciato la situazione, accusando chi ha commentato in quel modo vile di aver commesso body shaming nei confronti della cantante.

Pensate che merda vivere nel 2020 e fare ancora dei commenti del genere su una persona come Lana Del Rey pic.twitter.com/NgqwVm3PrH — Ghia (@_imghia_) December 27, 2020

Lana Del Rey, quando esce il nuovo disco

La notizia sta facendo particolare clamore anche perché in molti, dopo aver visto il nome dell’artista in tendenza, hanno creduto si trattasse di qualche novità relativa al suo nuovo singolo che è in uscita il prossimo 11 gennaio.

Purtroppo la pubblicazione del nuovo album “Chemtrails Over The Country Club” che sarebbe dovuto uscire entro l’anno, slitterà ancora di qualche mese. I fan dell’artista dovranno attendere almeno fino alla primavera del 2021, anche a causa dell’infortunio avuto al braccio mentre pattinava, come ha spiegato lei stessa sul suo profilo Instagram.