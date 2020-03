Lana Del Rey: è finita tra la cantautrice e il fidanzato poliziotto

Lana Del Rey: è finita tra la cantante e il fidanzato poliziotto. Il gossip

Finita la storia d’amore tra Lana Del Rey e il fidanzato poliziotto, Sean. I due uscivano insieme da soli sei mesi, come riportano diverse testate internazionali. La bella cantante per ora non ha confermato e neanche smentito la rottura, ma sarebbero molti i tweet di fans e curiosi che stanno intasando i social per far circolare la notizia. Lana Del Rey è molto amata oltreoceano e anche in Italia ha il suo bel seguito, i gossip che la riguardano però sono poco sentiti nel nostro paese ma si sa, una rottura fa sempre notizia. Come già anticipato, sono diversi i siti americani che riportano la notizia come ufficiale, partendo dalle parole di Sean che avrebbe rivelato che ora sono solo due buoni amici.

Lana Del Rey e fidanzato: come era nato l’amore?

La relazione tra Lana Del Rey e Sean era iniziata pochi mesi fa e come aveva raccontato lui, la storia era normalissima e i due si dividevano tra Los Angeles e l’Oklahoma. L’annuncio dell’inizio della loro relazione, dopo mesi di gossip e paparazzate, era avvenuto sui social, sui profili di entrambi. Sia Lana sia Sean avevano postato una foto insieme, mettendo a tacere una volta per tutte le voci e dandone conferma. La relazione ufficializzata solo pochi mesi fa è però arrivata al capolinea, i motivi della rottura ancora non si sanno come manca ancora la conferma da parte della cantante. A darne notizia è stato invece il poliziotto che in un’intervista al New York Times ha rivelato: “In questo momento siamo solo amici. Parliamo ancora ma siamo occupati su progetti diversi al momento!“.

Lana Del Rey e Sean: tra cene con amici e eventi mondani

Due vite molto diverse, Lana e Sean si destreggiavano tra cene normalissime con amici e colleghi poliziotti ed eventi mondani come i Grammy 2020, dove la cantante è apparsa sul tappeto rosso proprio con accanto il bel poliziotto. Se lui ha annunciato la rottura, mancano ancora le parole di Lana. Nel frattempo la foto dell’annuncio al mondo del loro amore è sparita dall’account ufficiale della star.