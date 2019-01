L’amore, il sole e le altre stelle, nuovo film Rai con Vanessa Incontrada: la trama

L’amore, il sole e le altre stelle: di cosa parla il nuovo film Rai con Vanessa Incontrada

Dopo il successo di Non dirlo al mio capo 2 e I nostri figli, Vanessa Incontrada torna su Rai Uno con un nuovo film per la tv. La pellicola si intitola L’amore, il sole e le altre stelle e fa parte del ciclo di storie della terza stagione di Purché finisca bene. Si tratta di una serie di commedie dedicate all’Italia di oggi tra difficoltà e contraddizioni. La serie è stata inaugurata lo scorso 2 gennaio con il film Basta un paio di baffi, che ha visto protagonisti Antonio Liskova e Sergio Assisi. Dopo la storia con l’Incontrada, Purché finisca bene terminerà il prossimo 15 gennaio con Non ho niente da perdere, interpretato da Carolina Crescentini e Edoardo Pesce.

La trama de L’amore, il sole e le altre stelle

L’amore, il sole e le altre stelle racconta la storia di Primo e Michela, due adolescenti amici fin da bambini. I due cominciano a seguire le lezioni di educazione sentimentale della professoressa Russo. Lezioni che cambiano per sempre la vita dei due, che decidono di fare l’amore insieme per la prima volta. Primo e Michela danno la notizia ai rispettivi genitori, scombussolando la loro tranquillità famigliare. Anche se non si può parlare di vera e propria tranquillità: nonostante la placida apparenza, le due coppie stanno vivendo momenti davvero difficili. Corinne è stanca della routine in cui è entrata la sua vita amorosa con il marito Pietro e per questo frequenta chat con sconosciuti su Internet. Andrea, inguaribile traditore, è stato invece buttato fuori di casa dalla moglie Sabrina.

Il cast del film L’amore, il sole e le altre stelle

Accanto a Vanessa Incontrada ci sono: Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci e Anna Ferzetti.