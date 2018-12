Purchè finisca bene su Rai Uno: cast, trama e quando va in onda

Il ciclo di film pronto a tornare in tv a gennaio con nuovi protagonisti

Tutto pronto per l’atteso ritorno in tv di Purchè finisca bene, il ciclo di film in onda su Rai1 che si appresta a tornare con la terza stagione. Le prime due stagioni, trasmesse tra il 2014 e il 2016, hanno infatti riscosso un grande successo di pubblico e adesso c’è trepidazione in attesa dei nuovi film. Tra i protagonisti dei nuovi tv movie troveremo Antonia Liskova, Sergio Assisi, Ricky Memphis, Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Chiara Ricci. La prima stagione di Purchè finisca bene è stata composta da cinque film mentre la seconda solo da tre. Al momento sono invece due i film che dovrebbero comporre la nuova stagione della serie: Basta un paio di baffi e L’amore il sole e le altre stelle. Entrambi i film sono stati diretti da Fabrizio Costa.

Chi ci sarà nel cast della terza stagione di Purchè finisca bene

Il primo episodio della terza stagione di Purchè finisca bene, dal titolo Basta un paio di baffi, ha per protagonisti Antonia Liskova, Sergio Assisi, Marco Bonini e Euridice Axen. Al centro della storia Sara e il suo sogno di diventare chef che la porterà ad indossare panni maschili per ottenere un lavoro in un ristorante. Le cose si complicheranno quando nei panni di uno chef, Sara farà innamorare il proprietario del ristorante in cui lavora. Gli interpreti di L’amore il sole e le altre stelle sono invece Ricky Memphis, Marco Bonini, Chiara Ricci e Vanessa Incontrada, reduce dal successo di Non dirlo al mio capo 2 e I nostri figli. In questo episodio troveremo invece due famiglie che verranno travolte, e sconvolte, delle prime esperienze amorose dei figli.

Quando va in onda la terza stagione di Purchè finisca bene

La terza stagione di Purchè finisca bene è pronta al debutto sul piccolo schermo. La serie andrà in onda nel 2019. L’appuntamento è dunque dal prossimo gennaio con i nuovi tv movie con Antonia Liskova, Sergio Assisi, Ricky Memphis e Vanessa Incontrada. Salvo cambi improvvisi dei palinsesti, i film dovrebbero iniziare ad essere trasmessi su Rai 1 in prima serata a partire dalla metà del primo mese del nuovo anno.