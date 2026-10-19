“L’amore con Andrea Damante, la lezione di Irama e la rottura con Carlo Beretta”: Giulia De Lellis si apre

Nella lunga chiacchierata con Selvaggia Lucarelli nel podcast “Vale Tutto”, Giulia De Lellis ha affrontato anche il capitolo relativo agli ex fidanzati. Oggi è felice al fianco di Tony Effe, con il quale ha avuto una figlia, la piccola Priscilla. Prima di incontrare il rapper romano ha avuto altre tre importanti storie sentimentali: con l’ex tronista e deejay Andrea Damante, con il cantante Irama Plume e con l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Nei confronti di tutti e tre non ha avuto parole di astio. Ha anche fatto chiarezza su una questione su cui non era mai intervenuta prima, ossia la voce che sosteneva che non fosse mai stata accettata dalla famiglia Beretta.

Giulia De Lellis su Andrea Damante: “Non era un amore tossico, forse lo sarebbe diventato”

De Lellis ha iniziato a diventare popolare a Uomini e Donne, quando corteggiò e conquistò l’allora tronista Andrea Damante. Il loro percorso fu seguitissimo dal pubblico del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Sembrava un amore perfetto. Non è però finito bene: lei ha scoperto di essere stata ripetutamente tradita. E sulla vicenda ci ha pure scritto un libro di successo dal titolo “Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”.

“Con Damante eravamo molto giovani, non userei la parola tossica. Era stata molto complicata: se avessimo continuato forse sarebbe diventata tossica”, ha spiegato De Lellis. Dopo la relazione con il deejay veronese ha conosciuto Irama e ha decisamente cambiato registro sul versante della comunicazione della sua sfera privata. Prima metteva in piazza un po’ tutto, poi è diventata più riservata. E questo grazie anche a un insegnamento del cantante.

De Lellis: “Irama mi ha insegnato la riservatezza”

“Di Irama – ha riferito – ho detto poco e mostrato poco. Ho voluto raccontarlo poco per tutelarlo. Con lui ho iniziato a vivere le relazioni con meno esposizione. Penso che sia stato proprio lui a insegnarmi questa riservatezza”. “Per questo ti chiederei di non dire altro”, ha chiosato rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli.

Le rivelazioni su Carlo Beretta e la sua famiglia

Giunta al capolinea la love story con l’artista, ha incontrato Carlo Gussalli Beretta. Con l’imprenditore è stata insieme circa quattro anni. Anche in questo caso è finita al centro del gossip in svariate occasioni. Si è sempre mormorato che la famiglia di lui non la vedesse di buon occhio. Giulia ha smentito tale ricostruzione per la prima volta pubblicamente, spiegando che non c’è nulla di vero e che anzi ancora oggi è in contatto con alcune parenti dell’ex: