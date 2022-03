L’Amica Geniale 4: le anticipazioni dell’ex regista. Mistero su Lila da adulta

In occasione di un evento giapponese legato alla serie ispirata al romanzo di Elena Ferrante, Saverio Costanzo ha rivelato qualche dettaglio in più sulla quarta e ultima stagione

Si è tenuta nelle scorse ore, rigorosamente a distanza a causa delle stringenti regole Covid, una presentazione legata alla mostra giapponese su L’Amica Geniale a cui hanno partecipato Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher. Un’occasione, questa, per rivelare almeno un paio di grosse anticipazioni sulla nuova attesissima stagione, la quarta della serie Rai 1.

Come riportato dall’account Twitter Cinguetterai, Saverio Costanzo ha tenuto a mettere le mani avanti su un punto in particolare: non sarà infatti lui ad occuparsi della regia della prossima stagione. Chi si aspettava di rivedere il tocco del regista delle prime due stagioni del serial rimarrà, insomma, deluso. L’unica certezza che abbiamo fino ad ora è che Costanzo non lascerà la serie al 100%: a quanto pare, infatti, rimarrà ancora a lavorare sulla sceneggiatura. Resta dunque il mistero su chi sarà il prossimo regista di L’Amica Geniale 4 e resta quindi aperta la possibilità del ritorno dietro la macchina da presa di Daniele Luchetti.

Ma non finisce qui. Nel corso dell’incontro online, Saverio Costanzo ha tenuto a specificare che la produzione è ancora in alto mare sulla scelta dell’attrice che interpreterà Lila da adulta. Come sapranno i fan dell’amatissimo serial, il regista Daniele Luchetti ha chiuso l’ultima puntata della terza stagione con una rivelazione bomba. A fine dell’ultimo episodio, infatti, vediamo il personaggio di Lenù specchiarsi vedendo nel riflesso la sua versione adulta, interpretata da Alba Rohrwacher.

La Rohrwacher, che tra l’altro è compagna di Costanzo ed era presente alla diretta al suo fianco, è fin dall’inizio anche la voce narrante della serie. Per molti, insomma, era praticamente scontato che prima o poi avrebbe fatto capolino nella serie nei panni di Elena.

Le anticipazioni su L’Amica Geniale 4

La quarta stagione di L’Amica Geniale, già confermata dopo lo straordinario successo delle prime tre, parlerà dell’amicizia delle due ragazze ormai cresciute negli anni ’80. La stagione, ispirata al libro Storia della bambina perduta di Elena Ferrante. vedrà al centro il personaggio dell’amato/odiato Nino Sarratore. Quest’ultimo si accorgerà finalmente dell’intellettuale Elena, con la quale intreccerà una relazione ricca di complicazioni.

Contrariamente alle precedenti, come annunciato da Saverio Costanzo, la quarta stagione di L’amica geniale sarà composta da 8 episodi e non più 10. Almeno per il momento non c’è una data di uscita ufficiale di questa nuova stagione. Non ci resta che attendere.