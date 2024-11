L’amica geniale 4, che cast. Sorpresa finale nei primi episodi

L’amica geniale è tornata su Rai 1 a fare compagnia al pubblico fedele che da anni segue la storia di due amiche, Lenù e Lila. Questa sera, 11 novembre 2024, vanno in onda i primi due episodi della nuova stagione, a quanto pare anche l’ultima, e sono tante le curiosità che i fan della coppia formata da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino vogliono conoscere.

La serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024, mentre negli Stati Uniti è già un successo. Ancora una volte due amiche inseparabili e allo stesso tempo rivali tornano sul piccolo schermo, rappresentando tutte le sfaccettature di un’Italia tra gli anni ’50 e ’80, in continua trasformazione.

L’amica geniale 4, cosa succede nei primi due episodi

Il primo episodio intitolato “La separazione” inizia con un grande cambiamento: Lenù ha ottenuto successo come scrittrice ed ha trascorso qualche anno in Francia in compagnia di Nino. Dopo un lungo periodo, però, decide di tornare a Napoli e costruire una nuova vita insieme alle sue figlie, Dede ed Elsa. Tuttavia, il marito continua a far parte del suo presente e se ne rende conto quando Lila la raggiunge e le rivela qualche particolare che aveva sottovalutato. Lila, infatti, non ha mai abbandonato la città partenopea, anzi ha avviato una carriera come imprenditrice informatica e lavora per difendere il suo rione.

Il secondo episodio, invece, si intitola “La dispersione” e narra le vicende di Nino che dopo aver deciso di tornare a Napoli, prende in affitto un appartamento in Via Tasso. Lenù non riesce più a credere alle promesse fatte dal marito ma mai mantenute e così decide di lasciarlo. Insieme alle figlie e con il supporto di Adele si trasferisce da Mariarosa e Franco. Quest’ultimo, però, muore improvvisamente e tale avvenimento costringe Lenù a fare un passo indietro. Torna da suo marito, consapevole di aver tanti dubbi che la tormentano e che ben presto dovrà sconfiggere per andare avanti.

Lenù e Lila: diverse ma uguali

Fin dalle prime due puntate della nuova stagione di L’amica geniale è possibile fare un’analisi dettagliata di ciò che la regista Laura Bispuri ha tenuto a sottolineare. Lenù e Lila sono due grandi amiche cresciute insieme che nonostante nel corso della loro esistenza abbiano preso strade diverse, sono accumunate da un aspetto che le rende ancora più unite: l’intraprendenza.

Da una parte c’è Lenù scrittrice, moglie e madre; dall’altra c’è Lila che, invece, è una donna imprenditrice che non si ferma davanti a niente e nessuno tanto da tentare di sconfiggere la camorra, nel particolare l’influenza dei fratelli Solara.

Ecco, quindi, che tornano a galla tematiche apparentemente scontate ma allo stesso ancora dei tabù da abbattere: la maternità, l’emancipazione della donna, una parità dei sessi non equa. Si tratta di argomenti che in un’Italia di cinquant’anni fa hanno messo a dura prova migliaia di persone e di cui, invece, la società di oggi sembra essersene dimenticata.

Il successo della fiction all’estero

Mentre gli italiani hanno appena seguito le prime due puntate della fiction, negli Stati Uniti L’amica geniale si sta rivelando un vero successo. La scelta del cast, l’ambientazione e una trama mai scontata hanno fatto innamorare l’America della pellicola italiana e della tetralogia di Elena Ferrante a cui la serie televisiva si ispira.