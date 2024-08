L’Amica Geniale, ecco il trailer e data ufficiale dell’ultima stagione

Manca sempre meno al ritorno sugli schermi di Lila e Lenù. La quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale arriverà da noi a Novembre, ma saranno gli americani a vederlo in anteprima. Il canale americano HBO, casa di serie del calibro del Trono Di Spade, ha rilasciato il trailer ufficiale della stagione. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Dopo il successo a livello planetario del romanzo e della serie televisiva, in collaborazione tra Rai e ed HBO, la storia de L’Amica Geniale sta giungendo al termine. Il New York Times ha dichiarato il romanzo di Elena Ferrante il libro più bello del secolo e a poche settimane da questo traguardo tutto italiano, arriva la data ufficiale del ritorno della serie che ha fatto innamorare il mondo. Su Rai Uno sbarcherà in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il 25 Novembre, mentre su HBO arriverà il 9 Settembre. Quindi saranno gli americani ad avere accesso in anteprima all’epilogo della storia di Elena Ferrante, ma come mai questo? Potremmo interrogarci a lungo sulle ragioni, probabilmente gli Stati Uniti hanno pagato di più della Rai per l’esclusiva. Tuttavia è un peccato che l’apprezzamento per i nostri capolavori arrivi sempre più dall’estero che da casa nostra.

L’Amica Geniale 4: Trailer Ufficiale e cast

Grandi novità in arrivo e un cast importante per l’ultima stagione. Le due protagoniste, Elena ”Lenù” Greco e Raffaella ”Lila” Cerullo, sono ormai adulte e le due giovanissime attrici che le hanno rese famose ora vengono sostituite. Ad interpretare Elena, dopo la grande prova di Margherita Mazzucco, sarà Alba Rochwacher (Perfetti Sconosciuti, The Place), la cui voce ha accompagnato il racconto dalla prima stagione. Raffaella invece sarà interpretata da Irene Maiorino (Gomorra, I Bastardi Di Pizzofalcone), dopo il lavoro immenso della giovane Gaia Girace. Nel cast anche un altro pilastro del panorama cinematografico italiano: Nino Sarratore da adulto ha il volto di Fabrizio Gifuni (Il Capitale Umano, Esterno Notte).

Nell’ultima stagione, tratta dall’ultimo romanzo dal titolo ‘‘Storia della Bambina Perduta”, vediamo l’amicizia tra Lila e Lenù messa di nuovo alla prova quando Lenù mette in crisi il suo matrimonio con Pietro e inizia una relazione con il sempre amato Nino Sarratore. Il rione in cui le due sono cresciute sarà teatro di tragedie che coinvolgono tutti i protagonisti, loro comprese. Le conseguenze della tragedia che si scaglierà su Lila e Lenù porterà all’emozionante epilogo, che chiuderà la storia come l’abbiamo vista iniziare. Finalmente il pubblico scoprirà come siamo arrivati nel primo episodio, ad una Elena anziana che scopre della sparizione volontaria di Lila. Ecco il trailer ufficiale, pubblicato da HBO, della quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale: