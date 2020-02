L’amica geniale 2, anticipazioni ultima puntata: Lenù si sposa, Lila in difficoltà

Cosa succede nella quarta e ultima puntata de L’amica geniale 2

Sta per giungere al termine la seconda stagione de L’amica geniale. Gli ultimi due episodi di Storia del nuovo cognome vanno in onda su Rai Uno lunedì 2 marzo. Nell’ultima puntata la vita di Lenù cambia parecchio, così come quella di Lila. Quest’ultima va a vivere con Enzo, che la salva dal suo matrimonio con Stefano diventato ormai una gabbia. Enzo e Lila condividono lo stesso tetto ma non diventano subito una coppia di fatto. Intanto Scanno lascia la fidanzata storica Carmela, sorella del migliore amico Pasquale mentre Michele Solara fa una proposta indecente a Lila. Con Enzo e Lila c’è anche il piccolo Rino, il figlio che Lila ha avuto dall’ex amante Nino Sarratore. La storia tra i due è finita e Lila è costretta da sola a crescere il piccolo Rino, chiamato così in onore del fratello maggiore. Nino dopo aver lasciato Lila va a studiare a Milano ma è pronto a riapparire, in un secondo momento, nella vita di Lenù.

Lenù incontra Pietro Airota e si sposa nell’ultima puntata di Storia del nuovo cognome

A Pisa la vita di Elena Greco cambia: in poco tempo la giovane diventa una ragazza elegante e più sicura. Lenù vive pure un storia piena di passione con Franco Mari, conosciuto alla Normale. Ma non è un sentimento profondo da parte di Lenù, che successivamente comincia a fare coppia con un altro ragazzo: Pietro Airota, erede di una facoltosa famiglia. I due diventano presto inseparabili e Lenù accetta la proposta di matrimonio di Pietro. Non solo: grazie al fidanzato la Greco riesce addirittura a realizzare un grande sogno, quello covato fin da bambina proprio insieme all’amica del cuore Lila.

Ada e Stefano diventano amanti alla seconda stagione de L’amica geniale

Mentre Lila cresce da sola il figlio che ha avuto da Nino Sarratore, Stefano (che dà al neonato il suo cognome) e la commessa della sua salumeria Ada (la sorella di Antonio e fidanzata storica di Pasquale) diventano amanti. Nel frattempo il matrimonio tra Rino e Pinuccia entra sempre più in crisi a L’amica geniale 2.