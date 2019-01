Lambert innamorato pazzo: ha presentato la fidanzata Camilla Ferranti alla figlia

Christopher Lambert ha presentato Camilla Ferranti alla figlia Eleanor

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Christopher Lambert e Camilla Ferranti. Insieme dalla scorsa estate, grazie alla fiction La dottoressa Giò, i due attori sono innamorati pazzi e sognano di sposarsi. Nel frattempo Lambert ha già presentato la fidanzata alla figlia Eleanor, avuta 25 anni fa dall’ex moglie Diane Lane. “È vero che a Camilla ho regalato un anello. Se la sposo? Voi vi fissate con i simboli, ma io Camilla l’ho presentata a mia figlia, che è ancora più importante. Ed Eleanor mi ha scritto un messaggio lungo, bellissimo. Mi ha detto che Camilla è amazing, fantastica”, ha dichiarato il francese al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 17 gennaio.

Le ultime dichiarazioni di Lambert su Camilla Ferranti

La differenza d’età – lei 39 anni, lui 61 – non è un ostacolo per Christopher Lambert e Camilla Ferranti. “Camilla è una delle persone più interessanti e intelligenti che abbia conosciuto. È una combinazione miracolosa: mentalmente può avere 12 anni, o 30, oppure 80. È profonda, contiene molte donne, molte età. Questo mi piace da morire. Perché io, invece, sono abbastanza incline ad avere sempre 12 anni”, ha assicurato Highlander. “È genuina, pura. Siamo dello stesso segno: l’Ariete. L’astrologia non guida la mia vita, ma, insomma, delle piste me la dà. C’è qualcosa di molto buffo, in lei, e qualcosa, da qualche parte, di molto triste. Anch’io sono così. È un essere umano meraviglioso, è un’attrice meravigliosa”, ha aggiunto Lambert.

La vita precedente di Cristopher Lambert e Camilla

Prima di conoscere Camilla Ferranti, Cristopher Lambert è stato sposato due volte. Dal 1988 al 1994 con Diane Lane e dal 1999 al 2000 con Jaimyse Haft. In più ha vissuto un’appassionante storia d’amore con Alba Parietti. Poco e nulla si sa della vita privata di Camilla, che è entrata nel mondo dello spettacolo grazie a Uomini e Donne. Il ruolo da tronista non le ha portato fortunata: il corteggiatore dell’epoca, Alessandro, le ha rifilato un secco rifiuto.