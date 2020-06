L’allieva 3: ripartono le riprese dopo lo stop, le ultime news

L’Allieva 3: i protagonisti della serie di Rai Uno tornano sul set

L’allieva 3, Doc – nelle tue mani, Rocco Schiavone sono solo alcune delle serie tv che hanno dovuto interrompere i lavori. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, finalmente il settore cinematografico può ripartire. Molti set di film e serie televisive stanno per tornare operativi dopo più di tre mesi di pausa. A dimostrarlo le numerose richieste di comparse per molte fiction in giro per l’Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, e alcuni attori che sui loro social pubblicano storie e foto che fanno capire di essere pronti a ricominciare. Se in Valle d’Aosta a breve inizieranno le riprese dalla nuova stagione di Rocco Schiavone, mai iniziate a causa dell’emergenza coronavirus, a Roma sta per riaprire il set de L’Allieva. Le riprese della serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, infatti, erano state sospese all’inizio del mese di marzo. Ma finalmente per i fan arrivano buone notizie e l’estate consentirà di far ripartire il set de L’Allieva 3.

L’allieva 3: i protagonisti annunciano il ritorno sul set

Molti artisti non hanno potuto lavorare in questi mesi ed insieme a loro erano ferme tutte le persone dello staff di produzione e la programmazione televisiva ha subito bruschi cambiamenti. Finalmente però le cose sembrano cambiare. Le buone notizie arrivano dal profilo instagram di Anna Dalton, Cordelia Malcomess nella fiction, amica fidata di Alice Allevi, nonché coinquilina e sorella di Arthur (Dario Aita). Sotto ad una foto dell’attrice e scrittrice veneta, si legge: “Quando ti dicono che si ricomincia a girare“. Si sono scatenati i commenti dei fan che non vedono l’ora di rivedere sul piccolo schermo i protagonisti della fiction. Durante la fase 1 sono andate in onda su Rai Premium le repliche della prima stagione de L’allieva e su Rai Uno quelle della seconda. Cosa ci avranno riservato gli autori per la terza stagione?

L’allieva 3: la new entry più attesa

Sicuramente ritroveremo nella terza stagione de L’Allieva Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale nel ruolo di Claudio Conforti, ovvero CC. Il procuratore Sergio Einardi (Giorgio Marchesi) non ci sarà più, in molti ricorderanno che è stato ucciso nell’ultima puntata della seconda stagione, ma ritroveremo Pierpaolo Spollon, che interpreterà Marco Allevi, Francesca Agostini sarà di nuovo Lara e Claudia Gusmano invece vestirà ancora una volta i panni della specializzanda Erika Lastella. La new entry più attesa è Sergio Assisi.