L’Allieva 3: perché stasera non va in onda e quando torna in tv

Settimana di riposo per L’Allieva 3. La fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Antonia Liskova e Sergio Assisi non andrà in onda domenica 11 ottobre 2020. La Rai ha messo in stand by la serie per lasciare spazio al calcio. Al posto di Alice e CC la rete trasmetterà la partita Polonia-Italia valida per la Nations League. L’Allieva 3 tornerà in onda domenica 18 ottobre 2020, come sempre alle 21.20 circa. Tra sette giorni verrà trasmessa la terza puntata della nuova stagione, che sta riscuotendo grandi consensi fin dalla prima puntata. L’Allieva si riconferma una delle fiction più amate in Italia tanto che la quarta stagione non è del tutto da escludere. Alessandra e Lino hanno parlato della possibilità di fermarsi per non rovinare questa bella storia ma tutto dipenderà molto dal lavoro degli sceneggiatori. “Sono convinto che quando un personaggio e una storia hanno già dato tanto sia meglio fermarsi e lasciare un bel ricordo ai tanti telespettatori che ci hanno voluto bene. In realtà ero dubbioso anche dopo la fine della seconda serie: poi ho letto i copioni della terza e mi sono detto: “Sarà un successo”, ha confidato Guanciale a Di Più Tv. La terza puntata de L’Allieva 3 sarà composta da due episodi, come sempre tratti dai romanzi di Alessia Gazzola: Il bersaglio e Il ritratto.

L’Allieva 3 anticipazioni trama quinto episodio: Il bersaglio

Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo, il fratello di Conforti, e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, Alice e CC vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto personale.

L’Allieva 3 anticipazioni trama sesto episodio: Il ritratto

Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente. La Wally, intanto, accusa improvvisi mancamenti, ma continua a tenere tutti lontani dal suo sottoscala. Una cena improvvisata a casa di Alice rivela lati sorprendenti della Suprema, mentre Claudio va al convegno e non da solo…Tradimento in vista?

L’Allieva 3 finale: anticipazioni da Lino Guanciale

Alice Allevi e Claudio Conforti riusciranno a sposarsi davvero ne L’Allieva 3? “I telespettatori devono aspettarsi un grande finale”, ha anticipato il protagonista Lino Guanciale.