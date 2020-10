L’Allieva 3 anticipazioni terza puntata: il matrimonio di Alice e CC a rischio

Il rapporto tra Alice Allevi e Claudio Conforti è sempre più in crisi a L’Allieva 3. I due sono più che mai distanti a causa di alcuni fattori esterni. Da un lato il ritorno di Giacomo, il fratello di CC, dall’altra il lavoro di assistente di Alice per la Suprema Andrea Manes. Inconvenienti e incomprensioni allontanano Alice e Claudio, che rischiano di far saltare il matrimonio. Attenzione però: la terza puntata de L’Allieva 3 non verrà trasmessa su Rai Uno domenica 11 ottobre 2020. La fiction lascerà spazio alla partita di calcio Polonia-Italia. I nuovi due episodi della serie – Il bersaglio e Il ritratto – andranno dunque in onda il prossimo 18 ottobre, come sempre alle 21.20 circa.

L’Allieva 3 anticipazioni trama quinto episodio: Il bersaglio

Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

L’Allieva 3 anticipazioni trama sesto episodio: Il ritratto

Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente. La Wally, intanto, accusa improvvisi mancamenti, ma continua a tenere tutti lontani dal suo sottoscala. Una cena improvvisata a casa di Alice rivela lati sorprendenti della Suprema, mentre Claudio va al convegno e non da solo…

La Suprema de L’Allieva 3: parla l’attrice Antonia Liskova

“Nella serie con Lino ci sarà un po’ di competizione. Ci litigheremo Alice perché io cercherò di portarla sulla strada del successo e dell’indipendenza ma questo mio volere contribuirà ad allontanarla da Conforti. Cercherò però di far capire ad Alice che non deve abbandonare la sfera degli affetti per raggiungere il successo ma che deve decidere da sola. Alice inizierà a guardare il mio personaggio con profonda venerazione e il rapporto con Claudio vacillerà. In fondo il mio personaggio avrà una bellissima evoluzione”, ha dichiarato a Superguidatv Antonia Liskova, che presta il volto alla Suprema Andrea Manes.

Dove rivedere le repliche della terza stagione de L’Allieva

Ogni puntata de L’Allieva 3 sarà trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono invece disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.