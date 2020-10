Continua la crisi tra Alice Allevi e Claudio Conforti, detto CC, ne L’Allieva 3. A separare i due promessi sposi il lavoro e un presunto tradimento da parte del medico a cui presta il volto, fin dalla prima stagione, Lino Guanciale. L’improvviso arresto di Giacomo, il fratello di CC interpretato da Sergio Assisi, cambia inaspettatamente la situazione.

Sia Alice sia Claudio credono all’innocenza di Giacomo e i due cominciano a lavorare insieme per scagionare l’uomo, che nel frattempo ha intrapreso una relazione clandestina con la Suprema Andrea Manes.

I nuovi due episodi della serie –Due funerali e nessun matrimonio e Parkour– andranno in onda il prossimo 1 novembre, come sempre alle 21.20 circa su Rai Uno. Di fatto la penultima puntata prima del gran finale previsto per domenica 8 novembre.

Due funerali e nessun matrimonio

La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia. Intanto qualcuno ha iscritto Paolone a un talent di cucina, ma l’esito non sarà proprio quello sperato. Alice ha una formidabile intuizione che potrebbe dimostrare l’innocenza di Giacomo e per verificarla si spinge oltre i confini del consentito.

Parkour

Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia lui si allontana.

Dove rivedere le repliche de L’Allieva 3

Ogni puntata de L’Allieva 3 viene trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.

L’Allieva 4 si farà?

Ad oggi non è chiaro se L’Allieva continuerà con una quarta stagione. Giorgio Marchesi (Sergio Einardi) ha ribadito che dipende tutto dai protagonisti della storia, ovvero Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Quest’ultimi hanno sottolineato che valuteranno con attenzione un’eventuale sceneggiatura.

Sia Alessandra sia Lino sono molto presi dalle rispettive carriere. Guanciale è appena stato ingaggiato per due nuove serie tv: Noi, remake italiano di This is Us, e Sopravvissuti. La Mastronardi, invece, sarà protagonista di un nuovo progetto per Netflix mentre a gennaio sarà sul set di un film tv per Rai Uno.