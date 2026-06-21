L’album di famiglia di Jacqueline, grandi assenti Ultimo e Heather Parisi: cosa c’è dietro la scelta

Jacqueline Luna Di Giacomo, nelle scorse ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di immagini risalenti a circa 2 anni fa, quando era incinta di Enea, il figlio avuto insieme al cantante Ultimo il 30 novembre 2024. In totale ha diffuso 15 scatti: in alcuni la si vede con il pancione, in altri con l’amato padre, in altri ancora con la sorella Rebecca Manenti con la quale ha un legame strettissimo. Grandi assenti dall’album fotografico Ultimo e sua madre Heather Parisi. E non a caso tantissimi utenti hanno notato questi dettagli e hanno iniziato a formulare congetture e ricostruzioni.

Jacqueline Luna Di Giacomo: l’album di famiglia senza Ultimo e la madre Heather Parisi

L’assenza di Heather Parisi dall’album di famiglia non colpisce più di tanto. Da tempo è noto che madre e figlia in passato hanno avuto forti dissapori che le hanno portate ad allontanarsi e a non rivolgersi più la parola. Non è chiaro se privatamente le due abbiano in qualche modo ripreso ad avere rapporti oppure se ancora oggi c’è un gelo totale. Quel che è certo è che sono anni che non si mostrano insieme.

Per quel che riguarda Ultimo, in una delle 15 foto dell’album si notano due mani intrecciate in primo piano. Una è senza dubbio quella di Jacqueline, forse l’altra è quella del cantante. Ma non ci sono certezze in tal senso. Quel che è sicuro è che nell’intero carosello l’artista romano non c’è, forse eccezion fatta per la foto appena citata della mano, sempre a patto che sia la sua.

Sono mesi che Jacqueline e Ultimo non si mostrano uno accanto all’altra. Si è vociferato più volte di crisi. Qualcuno ha anche parlato di rottura. Lo scorso maggio l’influencer italo-americana si è resa protagonista di un gesto che ha fatto credere che la coppia non sia scoppiata. Jacqueline ha ricondiviso nelle sue storie Instagram il reel pubblicato dal compagno per annunciare il nuovo brano “ROMANTICA”.

Per molti fan si è trattato di un segnale dato per rimarcare che la relazione è viva e vegeta. Se così fosse, significa che Ultimo avrebbe preso la drastica decisione di voler comparire il meno possibile sui social con la compagna, nonostante non si sia verificato alcuno strappo sentimentale. Potrebbe aver optato per una simile scelta per evitare di finire nel tritacarne del gossip. L’altra opzione è che il momento di crisi sarebbe ancora in corso.