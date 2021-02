Laetitia Casta incinta: in arrivo il quarto figlio a 43 anni

La modella francese è in attesa del quarto figlio. L’attrice è stata pizzicata fuori al conservatorio di Parigi con un pancione che non lascia dubbi.

Bellissime notizie per Laetitia Casta. La modella, a 43 anni, aspetta un bebè dal marito Louis Garrel. Si tratta del quarto figlio per l’attrice francese che è stata pizzicata dal settimanale Gente mentre si recava al conservatorio di Parigi, per seguire alcune lezioni di musica. Dalle foto, si intravede il suo pancione che spunta fuori dal cardigan rosa che indossa.

L’ex valletta di Sanremo 1999 molto probabilmente è al quarto mese di gravidanza, ma non ci è ancora dato sapere qualche dettaglio sul sesso del bebè.

Laetitia Casta in dolce attesa: la super modella stavolta ha mantenuto il massimo riserbo

Ha già 3 figli. Uno, di nome Sahteene, nato dalla storia d’amore con Stéphane Sednaoui. Gli altri due, Orlando (14 anni) e Athena (11 anni), nati dal matrimonio con Stefano Accorsi.

Per il marito Louis, che ha sposato nel 2017, invece, si tratta del primo figlio biologico. L’attore, infatti, una figlia ce l’ha già: durante la storia d’amore con Valeria Bruni Tedeschi, ha adottato insieme alla sua ex una bambina di nome Oumy, di origine senegalese.

Per il momento, sia Laetitia che Louis non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Questo, per loro, sarà un anno speciale. Entrambi condividono la passione per il cinema e, proprio in questo 2021, è prevista l’uscita della commedia Crusade, diretta dallo stesso Louis, e dove recitano entrambi.

Stavolta, Laetitia Casta ha voluto mantenere riserbo, forse anche per le critiche ricevute in passato. Quando aspettava Orlando, aveva dichiarato di aver subito discriminazioni a causa della gravidanza: “Quando sono rimasta incinta di Orlando mi hanno tolto la parte”. In quell’occasione, aveva ricevuto tantissime critiche dopo aver dichiarato anche di aver nascosto la gravidanza per non perdere il lavoro. “La Bardot l’ho fatta che ero già in gravidanza. L’ultimo giorno, ho detto: ‘Sono incinta, ciao!’, e me ne sono andata”.

Una carriera di tutto rispetto quella della Casta che è cominciata negli anni 90, quando fu notata da un fotografo mentre era in vacanza in Corsica. Da quel momento, la francese non si è fermata un solo istante fino a diventare una delle super model più affermate al mondo. Nel corso degli anni, è stata testimonial di numerosi brand. Nel 1999 è stata scelta anche come volto della Marianne, simbolo della repubblica francese. Proprio quell’anno ha esordito nel film Asterix&Obelix contro Cesare.