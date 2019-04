Laetitia Casta non è rifatta: ecco perché è contraria alla chirurgia estetica

Laetitia Casta non è rifatta: la confessione dell’attrice e modella francese

Laetitia Casta non è rifatta. L’attrice e modella francese ha ribadito per l’ennesima volta di non aver mai ritoccato né il suo viso né il suo corpo. A quarant’anni l’ex valletta del Festival di Sanremo può vantare un fisico esclusivamente naturale, che non ha mai conosciuto punturine e interventi invasivi. Non solo: Laetitia è del tutto contraria alla chirurgia estetica. A detta dell’ex compagna di Stefano Accorsi i vari ritocchini estetici creerebbero solo omologazione nel genere femminile quando invece ogni donna è bella a modo suo, con pregi e difetti sia fisici sia caratteriali.

Le parole di Laetitia Casta contro la chirurgia estetica

“Credo che la forza di ogni donna risieda nella capacità di rimanere se stessa, sia dentro sia fuori. Persino i difetti possono essere affascinanti se ci consentono di distinguerci da tutte le altre”, ha detto con fermezza Laetitia Casta al settimanale Vero. La 40enne si accetta così com’è, con tutti i suoi difetti, e nonostante il successo e la popolarità non ha mai voluto correggere i suoi denti storti. Lontana dalla chirurgia estetica, Laetitia cerca di prendersi cura di se stessa in modo semplice e naturale.

Quali sono i segreti di bellezza di Laetitia Casta

La Casta non dimentica mai di detergere quotidianamente il viso con uno struccante super delicato ad hoc per pelli sensibili. Per il corpo l’indossatrice usa invece un olio di fico d’India che nutre in profondità. In più Laetitia inizia ogni giornata bevendo a digiuno un bicchiere di acqua e limone, utile a disintossicare e depurare l’organismo.