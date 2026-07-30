Laerte Pappalardo rivela cosa ha distrutto il matrimonio con Selvaggia Lucarelli: “Urla e silenzi punitivi”

Laerte Pappalardo ha rivelato alcuni retroscena relativi alla separazione con Selvaggia Lucarelli, con la quale è stato sposato dal 2004 al 2007. I due ex hanno un figlio, Leon (21 anni), e oggi sono in ottimi rapporti. Intervenuto nel podcast “Radici”, il 50enne ha sottolineato che la fine del matrimonio non è stata provocata da tradimenti. All’origine della rottura ci fu un’incompatibilità caratteriale insormontabile. Inoltre l’uomo ha evidenziato che sia lui sia la giornalista, all’epoca, erano molto giovani e come tutti i ragazzi a volte vedevano alcune sciocchezze come dei problemi insuperabili. Alla fine hanno deciso di prendere strade diverse.

Laerte Pappalardo rivela le cause della fine del matrimonio con Selvaggia Lucarelli

Pappalardo ha esordito dicendo di pensare che il suo matrimonio non fosse naufragato né per colpa sua né per quella di Selvaggia. “Non posso dare la colpa a nessuno. Eravamo tutti e due molto giovani”, ha osservato. Ha aggiunto che la gioventù in generale è caratterizzata da un “fuoco diverso” che si ha dentro. “I problemi ti sembrano insormontabili, adesso li vedi come sciocchezze dell’epoca”, ha rimarcato. Dopo la separazione a lui e all’ex moglie ci vollero più di due anni per riappacificarsi e per recuperare un bel rapporto.

Laerte ha descritto Lucarelli come una donna “severa ma giusta”. “È diretta, sa quali punti andare a toccare”, ha continuato. Spazio poi ad un curioso aneddoto. In tv Selvaggia è loquace e sa essere assai pungente. Durante il matrimonio, era però Pappalardo quello che urlava di più: “Io ero quello che gridava di più”, ha ricordato, aggiungendo che l’allora moglie “piombava in silenzi assordanti, usava il silenzio punitivo. Stavi a casa e non ti parlavi più per una settimana”.

Sempre ripensando alla separazione, ha tenuto a precisare che il matrimonio era giunto al capolinea non per una questione di corna. Nessuno ha tradito nessuno. All’origine del ‘crac’ c’era l’incompatibilità caratteriale. “Sicuramente nostro figlio avrà sofferto, come tutti”, ha riflettutto Laerte che oggi fa coppia con Laura De Gaetano. La relazione dura da dodici anni.

Il legame recuperato

Con Selvaggia ha accantonato tutte le ruggini e ha anche conosciuto il futuro sposo della giornalista, Lorenzo Biagiarelli. Non a caso Pappalardo parla di “famiglia allargata”. Anche sui social in qualche occasione lascia trapelare la stima che ha per l’ex moglie, piazzando like a suo favore e commenti a suo sostegno. Sono lontanissimi i tempi di burrasca. Acqua passata. La stessa giornalista ha in alcuni frangenti raccontato di essere in ottimi rapporti con l’ex marito.