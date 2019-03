Lady Gaga, il papà italiano parla a La Vita in Diretta: ecco cosa ha rivelato sulla figlia

Lady Gaga: il papà italiano e l’appello della zia siciliana di 102 anni

La vita in diretta ha celebrato l’Oscar di Lady Gaga andando fino a Naso, piccolo paesino in provincia di Messina di cui è originario il papà della cantante. Infatti Lady Gaga “scorre sangue tricolore”, come afferma il conduttore Tiberio Timperi. Anche se di origini italiane, però, da quanto affermato in diretta nel talk show di Raiuno, l’interprete di Shallow non saprebbe parlare molto l’italiano. L’inviata Cinzia Del Prino ha intervistato due parenti di Stefani Joanne Angelina Germanotta (questo il vero nome dell’artista americana) e la zia di ben 102 anni. Ai microfoni de La Vita in Diretta ha parlato anche il papà di Lady Gaga, il signor Joseph Germanotta, proprietario di un ristorante italiano nella città di New York. In studio anche il contributo di Anna Pettinelli che ha auspicato che Lady Germanotta possa presto imparare l’italiano.

Il papà di Lady Gaga a La Vita in Diretta: “Sono tanto tanto orgoglioso”

Attraverso il contributo del giornalista Dario La Ruffa, La Vita in Diretta ha intervistato anche il papà di Lady Gaga, raggiunto nel suo ristorante italiano a due passi da Central Park. Joseph Joe Germanotta, 62 anni con nonni italiani, ricorda bene le sue origini: “Italiano? Siciliano!”, afferma simpaticamente. Prima di diventare famosa, la cantante premio oscar passava tanto tempo con i genitori e mangiava cibi rigorosamente all’italiana. “Il suo piatto preferito? Pollo al limone e carciofi”, rivela il papà. Joseph non parla solo della famosissima Stefani, ma anche dell’altra figlia Natali che fa la stilista. E in un italiano un po’ maccheronico dichiara: “Sono veramente tanto tanto orgoglioso di Stefani e Natali”, e poi il volto si illumina con un grande sorriso.

Lady Gaga: l’appello della zia di 102 anni

Il programma pomeridiano di Raiuno ha voluto lanciare anche un messaggio ufficiale, con la speranza che possa arrivare alla diretta interessata dall’altra parte dell’Oceano. A parlare è la zia 102enne di Lady Gaga, che dolcissima manda un saluto alla nipote, affermando che la sta aspettando per conoscerla.

La città onoraria a Lady Gaga: il desiderio del sindaco

A mandare un messaggio a alla cantante, che ha smentito ufficialmente il flirt con Bradley cooper, anche il sindaco di Naso. Il primo cittadino vorrebbe regalarle la chiavi del paese e farla diventare cittadina onoraria: “Manifestiamo tutto il nostro calore e la grande soddisfazione di poterla ospitare qui, nella città che le ha dato le origini e dove sono ben radicate le radici della famiglia Germanotta e del bisnonno. Noi vorremmo senz’altro conferire la cittadinanza onoraria a Lady Gaga”.