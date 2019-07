Lady Gaga bacia un altro: non è Bradley Cooper

Lady Gaga ha un nuovo amore! Beccata in atteggiamenti affettuosi con un tecnico del suono

Dite la verità, su, quando avete letto che Lady Gaga ha trovato un nuovo amore avete pensato subito a Bradley Cooper. E invece no! È vero che la nostra Stefani Germanotta si è innamorata di nuovo ma la sua nuova fiamma non è Cooper ma un ragazzo un po’ meno conosciuto, non è una star, non è una celebrità ma è un tecnico del suono. Insomma, fa parte dello stesso campo di Gaga, ma lui è quello che di solito sta dietro le quinte di una canzone o di un intero album. Stamattina la rivista americana People ha lanciato la super esclusiva: Lady Gaga è stata beccata scambiarsi qualche bacino con Dan Horton, il suo tecnico del suono. E ci sono pure le fotografie che dimostrano questo grande evento.

Lady Gaga e Dan Horton beccati insieme, è nato un amore?

Lady Gaga, 33, e Dan Horton, 37, sono stati avvistati insieme Domenica mattina. I due sembrano essersi dati appuntamento in un ristorante in California dove la cantante ha scelto un tavolino affacciato sul marciapiede senza curarsi degli occhi indiscreti che avrebbero potuto beccarli. Insomma, la talentuosa Stefani Germanotta non sembra aver paura del gossip, anzi, ha voluto mostrare proprio a tutti la sua nuova relazione! Stando a coloro che hanno visto da vicino la coppia pare che i due sprizzassero di felicità e si trovassero in ottima sintonia. Lady Gaga e Dan Horton non si conoscono da poco, i due infatti hanno iniziato a collaborare verso la fine del 2018. Lui comunque, essendo tecnico del suono, ha collaborato con altri grandi nomi dal calibro di Justin Timberlake, Camila Cabelo e Bruno Mars.

Lady Gaga e Bradley Cooper: cosa c’è di vero?

Dopo la fine della lunga storia d’amore con il bello e dannato Taylor Kinney, Lady Gaga è finita tra le braccia di Christian Carino. I due avevano addirittura parlato di matrimonio (che si sarebbe celebrato a Venezia) ma purtroppo le cose non sono andate bene. In seguito, Lady Gaga è finita nel gossip a causa della sua collaborazione con Bradley Cooper. Le due celebrità infatti hanno lavorato insieme per il film A star is born, dove interpretavano i protagonisti, e tutti erano convinti che si fossero legati sentimentalmente anche fuori dal set. Questi pettegolezzi sono poi aumentati quando è arrivata la notizia che Bradley Cooper era stato lasciato da Irina Shayk, sua compagna, ma Gaga ha sempre dichiarato di essere solo un’amica del bell’attore e niente più.