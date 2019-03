Lady Gaga e Jeremy Renner stanno insieme? Il gossip impazza

Lady Gaga e Jeremy Renner sempre più vicini, i fan si domandano: stanno insieme?

Cosa sta succedendo tra Lady Gaga e Jeremy Renner? I due, che in realtà sono amici di vecchia data, sono stati avvistati spesso insieme. Le loro uscite, però, sono diventate così frequenti ultimamente da attirare in questi giorni l’attenzione degli appassionati di gossip. Le voci sul loro conto, ovviamente, sono iniziate ad aumentare quando Lady Gaga ha confermato pubblicamente di aver rotto il fidanzamento con Christian Carino. I due avevano anche deciso di sposarsi ma, a pochi mesi dal grande giorno, le nozze sono state annullate. La sua vicinanza a Jeremy Renner c’entra qualcosa con tutto questo? Ebbene, proprio ieri, il sito di E! News ha sentito una fonte vicina alla coppia che, interpellato, ha provato a fare chiarezza.

Lady Gaga e Jeremy Renner sono fidanzati? Un amica dell’attore rivela: “Ecco perché si frequentano spesso”

Adesso che Lady Gaga è tornata single, e che gli occhi di tutti sono puntati su di lei dopo la vittoria agli Oscar, è normale che basta poco per fare esplodere il gossip sul suo conto. Jeremy Renner, però, non è il suo nuovo fidanzato. E! News è riuscito a mettersi in contatto con un’amica dell’attore. Quest’ultima, in merito alla vicinanza tra Jeremy e Lady Gaga, ha specificato: “È amica di Jeremy Renner da un po ‘di tempo e spesso si incontrano quando sono entrambi in città. Ha passato del tempo con lui recentemente, ma niente di romantico”.

Lady Gaga e Bradley Cooper fanno sognare agli Oscar

Circa un mese fa Lady Gaga al centro del gossip ci si era trovata per via della sua esibizione agli Oscar con Bradley Cooper. Da tempo si vociferava di un loro presunto flirt sul set di A star is born, e che tra di loro ci fosse qualcosa ne era convinta anche l’ex moglie dell’attore (per saperne di più clicca qui). Recentemente, però, Lady Gaga ha smentito categoricamente la notizia e, da Jimmy Kimmel Live, ha dichiarato: “Le persone vedono l’amore perché è ciò che vogliono vedere”.