Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati: rottura improvvisa, lo sfogo

Dan Horton e Lady Gaga non stanno più insieme: periodo nero per la cantante

Dan Horton e Lady Gaga si sono lasciati. La cantante non ha fatto in tempo a confermare la sua relazione con il suo nuovo compagno che già siamo qui a scrivere che questa liaison tanto chiacchierata è finita. Cose che accadono, commenterebbe qualcuno; il fatto è che Lady Gaga era davvero innamorata di Dan Horton e mettere di nuovo un punto a una relazione dopo la rottura inaspettata con Taylor Kinney non è proprio ciò che uno si aspetta dalla vita. La conferma della rottura non è ufficiale ma il messaggio postato dalla cantante su Instagram non fa pensare a niente di buono.

Lady Gaga e Dan Horton si sono lasciati: le storie Instagram che lo confermano

Ci riferiamo a venerdì, quando Lady Gaga ha postato una storia molto ambigua: “Potrei star qui a soffrire ma non potevo mancare all’addio al nubilato dei miei migliori amici”. La cantante si riferisce alla sua truccatrice Sarah, con cui è amica di lunga data e che sicuramente le starà vicino in questo ulteriore periodo di sconforto e sofferenza che si aggiunge ai non pochi problemi di salute con cui deve ormai convivere da tempo, visto che – per chi ancora non lo sapesse e come lei stessa ha dichiarato più volte – Lady Gaga soffre di fibromialgia.

Il post Instagram che conferma la fine della storia: “Io donna single”

Nella foto postata su Instagram la cantante appare felice e in forma smagliante, e non è neanche l’unico scatto che abbiamo potuto vedere sul social network di Mark Zuckerberg: qui infatti Lady Gaga ha anche postato un’altra foto commentandola con un esplicito “Sta per diventare una donna sposata e io una donna single”. I riferimenti a Dan Horton insomma ci sono tutti: niente di ufficialissimo – come quasi sempre accade in questi casi – ma considerando che la cantante non ha smentito queste voci di rottura che orma si inseguono da ore forse l’ufficialità serve a poco.