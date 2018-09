Lady Gaga si racconta: il film con Bradley, la violenza e il dolore cronico

Lady Gaga si racconta su Vogue: la collaborazione con Bradley, lo stupro e la fibromialgia

Lady Gaga parla nuovamente del dolore legato allo stupro subito anni fa, attraverso una nuova intervista per Vogue America. La star ha scelto di mettersi nuovamente a nudo e rivela quanto per lei sia stato importante lavorare con Bradley Cooper per il film A Star Is Born, presentato al Festival di Venezia 2018. La pellicola ora la sta facendo conoscere al mondo anche nelle vesti di attrice. Questa collaborazione l’ha portata a scoprire suoi lati nascosti e a trovare più fiducia in se stessa. Un periodo molto importante per la popstar, che durante l’intervista ammette di essere felice, in quanto si sta imbarcando “in un nuovo viaggio”. Recentemente, Lady Gaga ha rivelato soffrire di ansia e disturbi emotivi, parlando della violenza fisica subita quando aveva solo 19 anni. Questo episodio così doloroso è uscito fuori nell’anno 2014 e due anni dopo ha anche rivelato di soffrire di disturbo da stress post-traumatico. Tenere nascosto tutto questo significava per lei mentire al mondo, in quanto provava dolore ma nessuno lo sapeva. Proprio per questo ha scelto di non nascondersi più e di uscire allo scoperto.

Lady Gaga è felice, ma prova ancora molto dolore per il suo passato

“Nessuno lo sapeva, era quasi come se cercassi di cancellarlo dal mio cervello e quando finalmente è venuto fuori era come un mostro bruttissimo ed enorme, e devi affrontarlo per guarire.” Lady Gaga si apre a Vogue America, rivelando che la moda e l’arte sono per lei una “forma di protezione”. Ora riesce tranquillamente a parlare di tutto ciò che la spaventa, delle sue ansie e dei suoi momenti dolorosi. Da quanto è stata vittima di violenza Lady Gaga si sente stordida. “Sai quando sei sulle montagne russe e stai per scendere? Il mio diaframma si blocca, faccio fatica a respirare, il mio corpo diventa un unico spasmo e comincio a piangere.” La vita di Stefani Germanotta è diventata ancora più dura quando è arrivata per lei la fibromialgia, di cui ha parlato attraverso il documentario Gaga: Five Foot Two 2017.

Lady Gaga racconta com’è vivere la fibromialgia: “manda il sistema nervoso in tilt”

Ciò che un po’ la disturba è il fatto che la gente non considera molto la fibromialgia. Per lei e molte altre persone si tratta di “ciclone di ansia, depressione, trauma e disturbo di panico, che manda il sistema nervoso in tilt”. Di conseguenza questo dolore cronico porta anche fastidi ai nervi di tutto il corpo. Un’intervista molto piena, dove finalmente Lady Gaga è riuscita a raccontare qualcosa in più di se stessa al pubblico, senza avere paura di essere giudicata.