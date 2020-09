Lady Gaga e Bradley Cooper sono stati insieme? La verità sui loro rapporti

La coppia era presente sul palco degli Oscar mano nella mano, in totale sintonia, persino nell’outfit in nero per entrambi. Bradley Cooper cominciava la performance seduto su uno sgabello, Lady Gaga lo guardava negli occhi, con la stessa intensità che il pubblico aveva notato sul grande schermo. Appena la pop star aveva cominciato con la sua parte, il pubblico non aveva risparmiato un caloroso applauso, entusiasta nel vedere i due interpreti fianco a fianco al pianoforte. Tuttavia, a frantumare i sogni e le fantasticherie dei seguaci della coppia, era intervenuta la stessa Lady Germanotta tramite un post su Instagram, nel quale parlava solo di amicizia nei confronti del collega. Sul piano lavorativo, Bradley Cooper non avrebbe potuto immaginare un esito migliore per il suo debutto da regista: con un budget piuttosto accorto sui 36 milioni di dollari, in tutto il mondo ne ha incassati 440. Il successo professionale ottenuto dal film che li vede protagonisti, tuttavia, non ha intaccato la loro vita sentimentale.

Le parole di Lady Gaga su Bradley Cooper

Sempre a proposito del loro rapporto, Gaga aveva infatti dichiarato: “Niente può essere più speciale che condividere questo momento con un vero amico e un genio artistico”, spegnendo quindi ogni speranza da parte dei fans. A Star is Born è anche il film che ha sconvolto la vita a Bradley Cooper e a Lady Gaga. La chimica tra i due sullo schermo è pazzescamente vera. Ma non è andata oltre… La pellicola, assai amata dal pubblico e onorata con premi prestigiosi, ha significato molto nella carriera dei suoi interpreti protagonisti, tanto che Lady Gaga è stata nominata come miglior attrice protagonista ai Golden Globe e agli Oscar.

Questa sera i fans potranno continuare a sognare con loro

Ma, a quanto pare, i due rappresentano il classico modello di coppia professionale che non va oltre il lavoro. Quindi, complici le parole di Lady Germanotta, sembra che i fan siano rimasti particolarmente delusi della sua nota amicale nei confronti del bel Cooper. Tuttavia, grazie al film (che tornerà questa sera su Canale 5), gli spettatori potranno continuare a sognare assieme ai due, come la prima volta.