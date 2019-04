Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme: il live show di A star is born

Bradley Cooper e Lady Gaga di nuovo insieme: in progetto un live show di A star is born

Dopo il grande successo avuto nelle sale A star is born pare sia pronto a diventare un live. Lo ha rivelato Bradley Cooper recentemente durante il The Ellen Degeneres show. L’attore, durante la sua intervista, ha dichiarato che, al contrario di quello che molti fan speravano, non prenderà parte al tour di Lady Gaga per duettare con lei. Il motivo è semplice: Cooper ha in mente un altro progetto che, come ha spiegato, lo porterebbe di nuovo a collaborare con la cantante. L’attore pare stia lavorando ad un live show di A star is born. Uno spettacolo live di una sola notte dove lui e Gaga saranno gli unici due protagonisti.

A star is born: tutto sul live show di Bradley Cooper

Bradley Cooper, che ha scritto, prodotto, diretto e recitato il suo ultimo film, ha intenzione di fare di A star is born un live show. L’idea che sta dietro lo spettacolo è semplice: Bradley vuole portare il film sul palco. Lui e Lady Gaga, dunque, sarebbero i protagonisti della scena. Lo show è stato pensato dall’attore come un’unica esibizione, dove lui e Gaga alterneranno alla lettura del copione del film delle vere e proprie performance canore. Scene recitate saranno accompagnate dai loro duetti, tutto sulle note dei pezzi che hanno fatto da cornice e valorizzato la pellicola al cinema (compreso Shallow).

Bradley Cooper e Irina Shayk: la vita di coppia dopo A star is born

Il successo di A star is born ha letteralmente travolto Bradley Cooper. Tra la promozione del film, interviste ed anteprime l’attore è stato risucchiato da un vortice di eventi che lo hanno tenuto lontano dalla famiglia. Per questo motivo, oggi, Bradley sta facendo di tutto per recuperare il tempo perso. Cooper, stando alle rivelazioni di una fonte vicina alla coppia, sta infatti riempiendo di attenzioni Irina Shayk.