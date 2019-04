By

Bradley Cooper e Irina Shayk sempre più innamorati: la storia tra i due resiste ai pettegolezzi dopo A star is born

Bradley Cooper e Irina Shayk sono oggi innamorati e uniti più che mai. Adesso che l’attore non è più impegnato con la promozione di A star is born, infatti, i due hanno dichiarato di stare trascorrendo sempre più tempo insieme. La loro storia, dopo ben 4 anni, ha resistito benissimo al pettegolezzo che ha travolto Bradley Cooper e Lady Gaga durante le riprese del film. L’attore, avendo prodotto e diretto il film, è stato molto impegnato anche prima dell’uscita della pellicola. Adesso che Cooper è ritornato ad essere libero da impegni, dunque, lui e Irina stanno facendo di tutto per recuperare il tempo perso.

Irina Shayk e Bradley Cooper dopo A star is born non hanno occhi che per Lea

Un amico di Irina Shayk ha raccontato a Hollywoodlife che la modella e Bradley Cooper non fanno altro che stare insieme. L’attore sta riempiendo di attenzioni Irina, organizzando cene romantiche e lunghe passeggiate rilassanti. Con loro portano spesso la figlia Lea. La coppia non ha occhi che per la piccola e la loro storia procede a gonfie vele anche perché sono entrambi concentrati a godersi questi momenti intimi lontano dal gossip e da occhi indiscreti.

Lady Gaga commenta il gossip su di lei e Bradley Cooper: le parole della cantante dopo A star is born

La complicità che Bradley Cooper e Lady Gaga hanno dimostrato di avere sul set di A star is born e sul palco degli Academy Awards hanno fatto esplodere il gossip sul loro conto. La cantante, intervistata al Jimmy Kimmel Live ha però smentito ogni coinvolgimento amoroso con l’attore. Tra di loro c’è solo tanta stima professionale e affetto per l’esperienza vissuta insieme. Tutto il resto sono solo chiacchiere.