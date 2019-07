Lady Gaga, è ufficiale: il nuovo amore è Dan Horton

Lady Gaga e Dan Horton stanno insieme? A confermarlo è l’ex moglie di lui

Diciamoci la verità, questo gossip in realtà non è che ha poi bisogno di così tante conferme. Proprio ieri la rivista americana People ha lanciato la bomba: Lady Gaga ha un nuovo amore! Il magazine infatti mostrava delle fotografie dove si vedeva la super talentuosa cantante scambiarsi dei dolci baci ed abbracci con il suo tecnico del suono. Lui si chiama Dan Horton, ha 37 anni e una carriera alle spalle abbastanza brillante. Il tecnico infatti, oltre che con Lady Gaga, ha lavorato con altri grandi nomi del mondo della musica internazionale. Un esempio? Justin Timberlake oppure Bruno Mars. Insomma Dan sa il fatto suo. Gaga e il tecnico del suono si sono conosciuti alla fine del 2018 proprio grazie al lavoro che entrambi svolgono, ma la scintilla tra i due sembra essere scoccata proprio ultimamente.

Lady Gaga e Dan Horton sono una coppia, l’ex moglie di lui conferma

Insomma questa nuova coppia è nata, si o no? A darne la conferma è stata Autumn Guzzardi, la ex moglie di lui. L’attrice di Broadway, infatti, sul suo profilo Instagram ha postato un suo bel primo piano con una didascalia che non lascia alcun dubbio: “Poker Face“. Chi non segue Lady Gaga a questo punto si starà chiedendo cosa ci sia di strano in quelle due semplici parole, chi è invece suo fan lo ha invece inteso benissimo. Poker Face infatti è la canzone che ha letteralmente lanciato Lady Gaga nel mondo della musica, che l’ha resa celebre, che ha dato una sferzata nella sua carriera nel lontano 2008. Quindi, è inutile pensarci troppo. Citando la canzone della grande artista, Autumn Guzzardi ha confermato il gossip: suo marito, Dan Horton, si è innamorato di Lady Gaga. Quella dell’attrice però non sembra una dichiarazione di guerra nei confronti della cantante visto che accanto al titolo della canzone ha inserito un bel cuoricino.

Lady Gaga e Dan Horton, il primo appuntamento in un ristorante in California

La prima volta che sono stati avvistati insieme, domenica scorsa, Lady Gaga e Dan Horton erano al ristorante. La cantante ha scelto di condividere con il tecnico del suono un tavolino affacciato sul marciapiede dimostrando al mondo di non voler nascondere il suo nuovo amore. Chi li ha visti insieme, inoltre, ha dichiarato che i due erano molto felici: “Hanno parlato fitto fitto per circa un’ora. Gaga sembrava molto felice di interagire con il ragazzo con cui si trovava”. Bene, non ci resta che fare gli auguri alla nuova coppia!