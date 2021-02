Lady Gaga, cani ritrovati: il mistero del rapimento. Indaga FBI

Ha fatto il giro del mondo la notizia dei cani rapiti di Lady Gaga. Nella serata di mercoledì 24 febbraio 2021, il dog sitter Ryan Fischer è stato aggredito e sparato da alcuni balordi che hanno preso i cani dell’artista. Nel video divulgato dalla testata Tmz, si vedono chiaramente gli uomini che braccano l’uomo e lo aggrediscono senza dargli il tempo di difendersi. Spaventato, non è riuscito a fare altro che urlare. Uno dei due uomini ha estratto la pistola e si sentono alcuni colpi d’arma da fuoco indirizzato a Fisher. Il rapimento dei cani di Lady Gaga rimane un mistero. Al momento indaga l’FBI e, nel momento in cui stiamo scrivendo, non c’è stato alcun arresto.

La cantante può tirare un sospiro di sollievo: i due bulldog francesi sono stati ritrovati. Koji e Gustav sarebbero stati consegnati a un commissariato di polizia di Los Angeles da una donna e non avrebbero riportato alcun danno. La pop star avrebbe appreso la notizia commossa fino alle lacrime. Nelle ultime ore, distrutta dal rapimento, aveva dichiarato che sarebbe stata disposta a pagare 500mila dollari di ricompensa per ritrovarli. Il movente del rapimento sarebbe di natura politico dopo lo show della diva per Biden? Nessuna ipotesi è esclusa. Ricordiamo che alla fine di gennaio scorso aveva cantato l’inno americano nel giorno dell’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. La star è stata sin dall’inizio una sua grande sostenitrice.

Lady Gaga a Roma per un film sul delitto Gucci: il ruolo pensato per lei da Ridley Scott

Prossimamente uscirà un nuovo film di Ridley Scott sul delitto Gucci. Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, moglie dell’imprenditore e Maurizio Gucci. L’icona della musica si trova in Italia per girare alcune scene tra Milano, Firenze, Roma e il lago di Como. Proprio nella Capitale è stata immortalata dai paparazzi in giro per le strade.

Ha affittato un lussuoso attico in centro che dovrebbe affacciarsi direttamente sui Fori Imperiali. A causa della pandemia in corso da Coronavirus avrebbe preferito una abitazione tutta per sè e non una camera d’albergo.