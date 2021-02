Lady Gaga, rapiti i suoi cani: dramma negli Usa mentre la star è a Roma

La nota cantante e attrice si trova nella Capitale italiana, ma intanto a Los Angeles due dei suoi cuccioli vengono portati via e il dogsitter finisce in ospedale in gravissime condizioni

Una tragedia quella avvenuta a Los Angeles in queste ultime ore, che riguarda Lady Gaga. La nota star si trova in questi giorni a Roma e pare che i malviventi abbiano deciso di approfittare della sua assenza per mettere in atto il loro piano. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il dogsitter Ryan di 30 anni, che stava portando a spasso proprio i cani di Lady Gaga, ovvero Koji, Miss Asia e Gustavo, è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. La sparatoria sarebbe avvenuta a West Hollywood intorno alle ore 22 di ieri sera, mercoledì 24 febbraio 2021. Sembra che l’uomo sia stato colpito ben quattro volte al petto. Dopo di che, sarebbe stato trasportato in ospedale. Ma non è finita qui: l’obbiettivo dei malviventi pare fosse quello di rapire i cani.

Infatti, sono spariti Koji e Gustavo. Il terzo bulldog, Miss Asia, sembra sia riuscito a fuggire e sarebbe stato poi recuperato dalla polizia. Gli agenti sono stati visti mentre avvolgevano la cagnolina in una coperta, vicino al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. Dopo di che, Miss Asia sarebbe stata trasportata nel quartier generale di Hollywood della polizia di Los Angeles, dove successivamente sarebbe stata prelevata da una delle guardie del corpo di Gaga.

Le forze dell’ordine avrebbero trovato il dogsitter ancora cosciente, mentre respirava a malapena. Purtroppo le sue condizioni sarebbero apparse subito abbastanza gravi. Non si sa, però, al momento se i medici siano riusciti a salvargli la vita. Il 30enne si stava prendendo cura dei tre cani della nota star, che ora si trova a Roma per lavorare a un nuovo film. Secondo quanto scrive TMZ, fonti delle forze dell’ordine avrebbero affermato che la cantante sta offrendo 500mila dollari per avere indietro i suoi cani.

L’Italia ha proprio ora riaccolto la nota star, che si trova a Roma per girare alcune scene di Gucci, il film sull’omicidio di Maurizio Gucci. Su Il Messaggero si legge che la cantante ha affittato un attico meraviglioso nel centro della Capitale italiana. La notizia su quanto accaduto questa notte potrebbe forse portare Lady Gaga a prendere un aereo per tornare sul suolo degli Stati Uniti, almeno per qualche giorno. Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.