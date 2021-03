Lady Diana, la lettera dei nipotini commuove il mondo: “Manchi a papà”

Nel ricordo di Lady Diana: oggi 14 marzo 2021, nel Regno Unito, si celebra la festa della mamma. Il principe William e la moglie Kate Middleton, attraverso l’account ufficiale Instagram KensingtonRoyal, hanno ricordato la compianta Lady D., scomparsa il 31 agosto del 1997 in un tragico e misterioso incidente stradale a Parigi (le reali cause della morte sono ancora oggi materia di dibattito). Nella fattispecie i due reali, sui social, hanno pubblicato le lettere dei loro figli dedicate a nonna Diana Spencer. Il post è stato letteralmente preso d’assalto dai fan che in poche ore hanno fatto schizzare i like a oltre mezzo milione.

La principessa Charlotte (5 anni) e i principi George e Louis (7 e 2 anni) hanno dedicato delle parole e dei disegni molto toccanti a Lady Diana, nonostante non l’abbiano mai conosciuta visto che è deceduta diversi anni prima che loro venissero alla luce. Evidentemente però la compianta moglie di Carlo è viva nei loro pensieri grazie ai racconti fatti da papà William e mamma Kate (il Duca di Cambridge aveva soltanto 15 anni quando perse la madre).

“Cara nonna Diana, ti penso nel giorno della Festa della Mamma. Ti amo molto. Manchi molto a papà. Con molto amore, Charlotte xxxxxxxxx”. Così la piccola Charlotte ha ricordato Lady D. A colpire i fan e la stampa d’oltremanica, il riferimento a William (“Manchi molto a papà”). Anche George ha riservato un pensiero alla “principessa triste”: “Cara Nonna Diana, felice festa della mamma. Ti amo moltissimo e ti penso sempre, tanto amore da George xxxxx”. Pure Louis ha ricordato la nonna. Vista la giovanissima età, il piccino non ha scritto la letterina (avendo solo due anni non sa ancora scrivere), ma ha pensato di realizzare un disegno: un bel cuore multicolore.

Il post è stato corredato da un messaggio che ha spiegato come la festa della mamma di quest’anno sarà diversa rispetto alle precedenti, sottolineando che parecchie persone sono in attesa di poter riabbracciare la propria madre. Come è noto la pandemia ha colpito pesantemente l’Inghilterra che, però, da qualche settimana, sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Nel Regno Unito, infatti, a differenza di quel che capita in Italia e più in generale nell’Ue, la campagna di vaccinazione sta proseguendo spedita, dando ottimi risultati.

“Ma per coloro che hanno vissuto l’esperienza di un lutto, questa è una data particolarmente impegnativa. Ogni, anno, nel giorno della Festa della mamma, George, Charlotte e Louis preparano dei biglietti per ricordare la loro nonna Diana, per William”. Così si conclude il post di KensingtonRoyal.