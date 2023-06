Lady Diana, all’asta lo storico maglione: il valore, cifra da capogiro

Il famoso maglione di Lady Diana, rosso con le pecore bianche, è stato messo all’asta. Il capo di abbigliamento è stato scoperto in maniera del tutto casuale in un magazzino dopo quarant’anni. Il maglione sarà l’articolo di punta della Sotheby’s, Fashion Icons, durante una vendita che si svolgerà a New York il prossimo settembre, in occasione della settimana della moda. Si stima che il valore del maglione si aggiri tra i 50 e gli 80 mila dollari.

Il maglione di Lady Diana: la storia del particolare capo di abbigliamento

Ad indossarlo per la prima volta fu una giovanissima Lady Diana in occasione di una partita di polo del futuro marito Carlo. Era il giugno del 1981 e la principessa stava assistendo all’evento sportivo con addosso questo maglione. Il capo di abbigliamento era stato disegnato da Warm & Wonderful, un brand britannico. Sul maglione è possibile notare anche una pecora nera che spicca in mezzo alle altre pecore bianche.

Nel 1983, Diana indossò nuovamente quel maglione, sempre in occasione di una partita di polo. Il gesto era interpretabile come una volontà dell’allora principessa del Galles di andare controcorrente rispetto alle regole della famiglia reale. Il brand Warm & Wonderful smise di produrre il modello con la pecora nera in risalto nel 1994.

Il maglione ritrovato dopo quarant’anni

Sono molte le apparizioni di Lady Diana ad essere ricordate, molte delle quali indossando splendidi abiti. Il maglione con la pecora nera, tuttavia, ha presto rappresentato uno dei suoi capi più iconici e ora Sotheby’s intende metterlo all’asta il prossimo settembre. In precedenza, il maglione era nelle mani di Sally Muir e Joanna Osborne, fondatrici di Warm & Wonderful. Le due furono contattate dalla principessa per far riparare il maglione, in quanto si era danneggiato. Muir e Osborne ne lavorarono uno nuovo a maglia, tenendo l’originale nella loro soffitta.

Il capo d’abbigliamento originale rimase, perciò, dimenticato per decenni. La scorsa primavera, tuttavia, è stato ritrovato e ora verrà messo all’asta nel mese di settembre. Dopo quasi quattro decenni, il maglione arriverà, probabilmente, nelle mani di qualche collezionista fortunato.