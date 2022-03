La zia di Giulia De Lellis sbarca in tv: dove e quando

Tiziana De Lellis, zia della più famosa Giulia, è pronta ad approdare sul piccolo schermo. La parente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà protagonista della nuova puntata de Il salone delle meraviglie, il programma di Federico Fashion Style in onda su Real Time ogni venerdì sera.

La zia di Giulietta sarà presente nella puntata che verrà trasmessa venerdì 18 marzo: la donna si è rivolta a Federico Lauri per cambiare look in vista di un evento importante. È la prima volta che Tiziana appare in tv. È molto legata all’influencer di Pomezia: l’ex di Andrea Damante ha più volte parlato di questa zia ai suoi follower.

Tiziana De Lellis si è sicuramente affidata alle mani di Federico Fashion Style dopo le recensioni positive di sua nipote: Giulia De Lellis è da anni una cliente abituale del popolare hair stylist. Tra una piega e una tinta i due sono diventati anche grandi amici e oggi hanno un legame speciale.

Cosa fa oggi Giulia De Lellis

Dopo l’esperienza dello scorso anno a Love Island in onda su Real Time Giulia De Lellis è lontana dal piccolo schermo. La 26enne era in lizza per condurre Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5 ma la produttrice Maria De Filippi ha preferito Simona Ventura. Giulia si sta così concentrando sul suo lavoro da influencer: nel frattempo studia inglese e recitazione per migliorarsi.

La De Lellis non ha mai nascosto di sognare un futuro nel mondo dello spettacolo, magari come conduttrice e attrice. Intanto procede a gonfie vele la relazione con il rampollo Carlo Beretta, ex fidanzato di Dayane Mello. I due sono legati da circa un anno e convivono a Milano.

Un amore solido, granitico, che cresce sempre più. Carlo e Giulia non hanno nascosto la voglia di mettere su famiglia anche se per il momento preferiscono godersi il loro rapporto senza troppi pensieri ed aspettative. Con la sua semplicità e schiettezza la De Lellis è riuscita a conquistare pure la famiglia Beretta, una delle più altolocate in Italia.