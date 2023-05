Una dimostrazione di scarsa sportività quella che pare essere andata in onda ieri sera, durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante francese La Zarra, dopo aver appreso la sconfitta al televoto, si è resa protagonista di un gesto poco elegante nei confronti del pubblico lasciandosi andare a un bel dito medio in favore di telecamera. Gesto che evidentemente non è bastato alla donna che poco dopo ha lasciato il main stage della kermesse musicale prima della proclamazione della vincitrice. Pensare che la Francia rientrava tra le favorite per la vincita di questa edizione dell’Eurovision Song Contest e alla fine non è nemmeno riuscita ad avvicinarsi al podio. La cantante di origini canadesi infatti si è aggiudicata il 13esimo posto con soli 104 punti. La Zarra ha ricevuto 54 punti dalle giurie di qualità e solamente 50 punti al televoto. Inutile dire che non l’ha presa benissimo e a quanto pare lo ha dimostrato regalando ai telespettatori un gesto abbastanza eloquente. Vediamo cosa è successo.

Il video del gesto

Nel video, virale su Twitter, si vede molto bene la cantante francese nel momento in cui apprende il punteggio ottenuto dai telespettatori. Mentre le due persone accanto a lei applaudono, La Zarra ha fatto due movimenti strani con le mani: prima un gesto con la mano sinistra e poi un bel dito medio con la mano destra. O almeno così sembra dalle registrazioni. Gesto, quello della rappresentante della Francia, che è stato oggetto di critiche da parte di tutto il mondo del web. Si parla di scarsa sportività da parte de La Zarra che avrebbe voluto dimostrare, attraverso quel gesto, di non aver particolarmente apprezzato il punteggio assegnatogli dal pubblico.

Sul web nelle ultime ore si stanno rincorrendo commenti ironici e altri meno sulla vicenda: “Mai visto un dito medio con una classe così invidiabile“ o ancora “L’ha presa bene“.

Devo dire, molto educata la francese che fa il dito medio ????#Eurovision #EUROVISION2023 pic.twitter.com/1BsCZmjPlg — Agata Styles Cesari ???????? (@CesariAgata) May 13, 2023

Il mancato supporto del pubblico

Come se non bastasse La Zarra ha anche lasciato il main stage prima della proclamazione del vincitore di questa edizione della kermesse musicale. Nel secondo video condiviso sui social si vede la cantante francese, convinta ormai di essere ben lontana dalla vittoria e dal podio, andarsene incurante della situazione nella quale si trovava. La Zarra era convinta che il pubblico la supportasse e infatti, in una vecchia intervista rilasciata a iMusicFun in occasione del Turquoise Carpet alla vigilia di Eurovision Song Contest aveva affermato: “Ora so che il pubblico mi supporta e sento di non essere sola”.

È doveroso sottolineare che non si sa cosa ci sia di vero in questa storia: La Zarra potrebbe essersi alzata per qualsiasi altro motivo. Sarà prerogativa della cantante fare luce sulla vicenda.