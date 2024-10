La Volta Buona, Totti fatto a pezzi: “Narcisista patologico”

Oggi, giovedì 24 ottobre, è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo ha aperto la trasmissione parlando delle cosiddette “guerre tra ex“, ripercorrendo le rotture e i divorzi più discussi del mondo dello spettacolo. La Balivo ha invitato in studio ospiti come Giovanni Terzi, Raffaella Fico, Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria per raccontare le proprie esperienze di separazioni turbolente. Goria, infatti, ha ammesso di aver tradito moltissime volte la Ruta nel corso del loro matrimonio.

Sebbene inizialmente avesse cercato di perdonarlo, dopo diversi anni l’ex volto del GF Vip ha chiuso definitivamente la relazione. Ma, nonostante le difficoltà iniziali, oggi i due hanno trovato un equilibrio per il bene dei loro figli, riuscendo a mantenere un buon rapporto. Dopodiché, la discussione si è spostata su alcuni dei divorzi più celebri tra le celebrità italiane, come quello tra Chiara Ferragni e Fedez o tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Parlando di Totti, è stato inevitabile fare riferimento allo scoop uscito proprio poche ore fa: stando a quanto riportato dal magazine Gente, l’ex calciatore avrebbe tradito la compagna Noemi Bocchi con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

A confermare l’infedeltà è stata la stessa Marialuisa Jacobelli sempre a Gente, che ha inoltre pubblicato le foto che ritraggono Totti in sua compagnia fuori da un noto albergo romano. Dunque, dopo le accuse di tradimento nei confronti dell’ex moglie Ilary Blasi, con cui è attualmente in causa per il divorzio, Totti si ritrova nuovamente nella stessa situazione, stavolta dopo circa tre anni di relazione con Noemi Bocchi. Insomma, come recita il proverbio, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.

Nello studio de La Volta Buona, non ci sono andati leggeri con l’ex calciatore, tanto che una giurista invitata dalla Balivo lo ha definito addirittura un “narcistista patologico“. “Non sono sorpresa se avessero fatto qualcosa in quell’hotel, perché il passato di Totti ci racconta che lui è una persona innamorata solamente se stessa. Ha nelle caratteristiche di personalità quello che si chiamerebbe un narcisista patologico”, ha detto l’opinionista. Tuttavia, c’è anche chi ha preso le difese dell’ex calciatore, tra cui Amedeo Goria.

Secondo il giornalista, si starebbero prendendo conclusioni troppo affrettate e Totti avrebbe potuto aver incontrato Marialuisa Jacobelli per motivi lavorativi. “Io difendo Francesco Totti, dovete sempre pensare male”, ha detto Goria. “Attenzione, nessuno ha voluto pensare male, però è lei che è stata intervistata e ha confermato”, ha chiarito la Balivo. Ad ogni modo, l’ex calciatore non ha ancora dato la sua versione su questa vicenda, dunque la verità dietro quest’indiscrezione rimane ancora incerta.