La Volta Buona, studio ride mentre Balivo parla: la sua reazione

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio si è trattato l’argomento delle truffe online. In particolare Caterina Balivo ha ospitato Roberta, contattata da un truffatore che si spacciava per Gary Barlow dei Take That. Durante il suo racconto improvvisamente lo studio è scoppiato a ridere dopo una frase pronunciata dalla conduttrice, scatenando la sua reazione immediata.

Studio ride mentre Balivo parla

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotta da Caterina Balivo. Nella prima parte l’argomento trattato è stato quello delle truffe. Caterina ha ospitato in studio Roberta, una fan dei Take That, la quale ha raccontato di essere stata contattata da una persona che si spacciava per uno di loro, precisamente Gary Barlow. Dopo essere stata ad un concerto della band aveva taggato i componenti in una foto scattata, iniziando una conversazione sui social con un profilo fake del cantante che tuttavia risultava verificato.

Nel corso dell’intervista, Roberta ha mostrato la foto scattata durante il live, portando Balivo a commentare dicendo che i tre Take That sembravano delle statue a causa della loro posa impostata. A quel punto lo studio è scoppiato in una risata, scatenando la reazione della conduttrice. Caterina ha difatti immediatamente domandato cosa avesse detto e perché stessero ridendo tutti. Ha poi aggiunto che, a causa della stanchezza dell’ultimo periodo, a volte non si accorge di quello che dice. E’ subito intervenuta Rosanna Lambertucci, ospite in studio, la quale ha rassicurato Balivo sul non aver detto nulla di strano.

Lambertucci ha anzi dato ragione alla conduttrice, evidenziando a propria volta come dalla foto non si capisse che quelli fossero i membri dei Take That e come anche lei li avesse scambiati per delle statue. Dopo il siparietto l’intervista con Roberta è andata avanti e l’ospite ha spiegato come il profilo che l’aveva contattata le avesse inviato un filmato per dimostrarle che fosse davvero Gary Barlow. Successivamente la ragazza ha raccontato di come, dopo un po’ di tempo trascorso a chattare, questa persona le abbia chiesto dei soldi facendo scattare in lei il campanello d’allarme. Roberta si è quindi rivolta subito alla polizia postale.