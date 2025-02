La Volta Buona: lacrime ed imbarazzo in studio, Balivo impassibile

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 è stata ospite in studio Wilma Goich, la quale ha parlato della scomparsa di sua figlia Susanna, nata dal matrimonio con Edoardo Vianello. Proprio in merito, la cantante ha rivelato come il padre non si sia presentato in clinica al momento della dipartita della figlia. Il suo racconto ha portato alle lacrime alcuni degli ospiti in studio come Adriana Volpe e Flora Canto. Caterina Balivo, invece, ha tentato di giustificare il gesto di Vianello.

Lacrime in studio a La Volta Buona

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio la cantante Wilma Goich, la quale ha parlato del suo attuale rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello e della scomparsa di sua figlia Susanna a causa di un brutto male. Nello specifico Goich ha spiegato come avesse scritto una lunga lettera a Vianello dopo la morte della figlia ma di non aver ricevuto nessuna risposta. Inoltre ha sottolineato come non si sia presentato neppure in clinica negli ultimi giorni di vita di Susanna. A quel punto Caterina Balivo, probabilmente perché in imbarazzo, ha tentato di giustificare il gesto del cantante.

Nello specifico la conduttrice ha sottolineato come ognuno tenda a reagire in maniera diversa al dolore e pertanto poteva aver preferito non presentarsi. Anche Simone Annichiarico ha sostenuto la sua tesi. Wilma le ha invece fatto notare come un simile discorso si possa fare tra amici ma non per una figlia e come lui sapesse che le mancavano ormai poche ore e nonostante ciò non sia andato a salutarla. Le sue parole hanno commosso gli ospiti in studio, nello specifico Adriana Volpe e Flora Canto. Entrambe si sono alzate dal divanetto per raggiungerla ed abbracciarla con gli occhi bagnati dalle lacrime per la storia raccontata da Goich. Nello specifico Canto ha evidenziato come per una madre fosse stato un doppio dolore perdere una figlia e non ricevere il sostegno da parte del padre.