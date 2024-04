La volta buona, Signora Mirella che gaffe: c’entra Chiara Ferragni

Nella puntata de La volta buona andata in onda su Rai 1 nella giornata di Pasquetta, lunedì 1 aprile, Caterina Balivo ha voluto festeggiare insieme a numerosi ospiti. Tra questi anche la Signora Mirella, suocera della conduttrice e più volte ospite nella trasmissione. E’ stata quest’ultima a rendersi protagonista di un’involontaria gaffe che ha riguardato l’influencer Chiara Ferragni. Caterina ha quindi dovuto prontamente correggerla per riparare alla figuraccia. Ma cos’ha detto nello specifico la Signora Mirella?

Seduta nello studio de La volta buona insieme agli altri ospiti ed opinionisti, la suocera di Caterina Balivo ha commesso un innocente errore che riguarda l’influencer ultimamente più chiacchierata d’Italia. La conduttrice la ha difatti chiesto chi preferisse tra lei e la showgirl Belen Rodriguez. Mirella non ha avuto dubbi e ha risposto immediatamente Chiara Ferragni. La motivazione di tale scelta? Sembrerebbe che la Signora sia una grande fan dei figli avuti dall’influencer con Fedez, Leone e Vittoria.

Nello specifico, parlando dei bambini, la donna ha detto:

Mi piacciono molto le loro trasmissioni.

Questo ha immediatamente scatenato perplessità in studio. Molti, difatti, erano convinti che la Signora Mirella avesse scambiato Ferragni con qualcun’altra. Caterina, tuttavia, ha capito cosa intendesse dire e l’ha prontamente corretta.

Questo quanto detto dalla conduttrice alla suocera:

Intendi su Instagram? Ma quella non è una trasmissione, quella è la vita vera!

Insomma la Signora si riferiva ai contenuti pubblicati da Chiara sui social, sia i post che le stories, che spesso mostrano i due bambini. Intuita la gaffe la suocera della Balivo si è immediatamente scusata mostrandosi leggermente in imbarazzo. Caterina ha poi invitato in studio proprio l’influencer, anche se non quella vera! Sua ospite è stata difatti l’imitatrice Amelia Villano, nota soprattutto per le sue imitazioni di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez. Da qui, quindi, il motivo della domanda della conduttrice che ha involontariamente scatenato la gaffe della suocera. Villano si è alternata nelle rappresentazioni della showgirl e dell’influencer, scatenando le risate di tutto lo studio e sedendosi a propria volta sul divanetto rosso de La volta buona.