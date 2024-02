La volta buona, salta il playback ai Cugini di Campagna: gaffe virale

La puntata de La volta buona andata in onda oggi, mercoledì 7 febbraio, è stata naturalmente incentrata totalmente sul Festival di Sanremo. La kermesse musicale ha preso il via ieri sera, registrando ascolti record e interazioni social senza precedenti. Caterina Balivo ha invitato nel suo salotto diversi ospiti per parlare della prima serata dell’evento musicale, oltre a collegarsi con diversi dei volti che in questi giorni si trovano proprio nella città ligure. Tra i presenti in studio, ci sono stati i Cugini di Campagna, il noto gruppo musicale che ha preso parte per la prima volta al Festival l’anno scorso con il brano “Lettera 22“, scritto dal duo La Rappresentante di Lista.

Per l’occasione, la Balivo ha lasciato che la band si esibisse proprio con la loro canzone sanremese. Tuttavia, è sorto un piccolo problema tecnico. A quanto pare, la performance sarebbe dovuta essere in playback. Peccato che, accidentalmente, un microfono è rimasto acceso e il risultato è stato a dir poco disastroso. La voce del fondatore della band, Ivano Michetti, ha coperto totalmente la canzone originale, tanto da distrarre completamente il pubblico a casa. Il musicista non si sarà probabilmente accorto dell’errore, dato che ha continuato a cantare fino alla fine del pezzo. Insomma, una scena veramente surreale, che rappresenta in pieno il bello e il brutto della diretta.

Ma, si sa, il mondo del web non si lascia sfuggire nulla. Nel giro di pochi minuti, il video dell’esibizione ha subito fatto il giro dei social, generando un’enorme quantità di interazioni e commenti. In tanti hanno reagito in maniera divertiti alla gaffe, comparando il canto del membro dei Cugini di Campagna ad un lamento sonoro. Su Twitter, si sono già sbizzarriti con i meme e lo scivolone è ormai già diventato un momento cult della televisione.

Nel corso del talk di Rai 1, Caterina Balivo ha preferito ignorare l’errore tecnico, così come il gruppo musicale. Dopo aver letto le reazioni social, i Cugini di Campagna decideranno di commentare la scena o ignoreranno la vicenda? Non resta che attendere per scoprirlo.