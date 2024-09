La volta buona, Raffaella Fico imita Shakira: il video è esilarante

Oggi, martedì 10 settembre, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione de La volta buona. Una puntata ricca di momenti e dinamiche interessanti, durante la quale Caterina Balivo ha ospitato nel suo salotto Raffaella Fico. La showgirl ha avuto una lunga conversazione con la conduttrice, raccontando a cuore aperto della sua vita personale e professionale: dal flirt con Cristiano Ronaldo, alla sua polemica storia d’amore con Mario Balotelli dalla quale è nata la figlia Pia, fino al suo presente amoroso.

“Com’è è Mario come papà? Bravo, ma si deve impegnare un po’ di più. Deve avere più costanza”, ha detto. Sul calciatore, ha anche rivelato che non avrebbe particolarmente gradito i fidanzati avuti dopo di lui, tanto da averle fatto spesso commenti ironici, ad esempio: “Come ti sei ridotta dopo di me?”. Al che, in studio è scoppiata una grande risata e la Balivo è rimasta a bocca aperte.

Ad un certo punto, la Fico ha ricordato la sua esperienza a Tale e quale show, programma al quale ha partecipato ben 10 anni fa. Tra le esibizioni più memorabili del suo percorso nello show condotto da Carlo Conti, ha ricordato quelle di Gianna Nannini e Shakira. Spinta dalla Balivo, ha deciso di cantare un breve frammento di brani di entrambe le cantanti, iniziando con Gianna Nannini e poi con Shakira. Tuttavia, è stata l’interpretazione dell’ex di Piqué a catturare maggiormente l’attenzione dei telespettatori.

Difatti, Raffaella Fico si è immersa completamente nel ruolo, eseguendo la hit della cantante colombiana “Whenever, Wherever”, cercando di imitare la sua tonalità di voce. L’esibizione, decisamente sopra le righe, è subito diventata virale sul web. Inoltre, l’ex gieffina non ricordava bene il testo del brano e ha improvvisato parole a caso in inglese, rendendo il momento ancora più esilarante. Su X, gli utenti si sono sbizzarriti con i commenti, tra meme e reazioni ironiche.

Dopodiché, la showgirl ha ricordato di aver inciso un disco durante la sua relazione con il figlio di Umberto Tozzi, Gianluca. Tuttavia, con la fine della loro storia nel 2015, anche la sua carriera da cantante è naufragata. “È stata una parentesi divertente, distribuito in sette paesi del mondo”, ha ricordato la Fico.