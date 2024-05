La Volta Buona, ospite si dilunga: Balivo stufa “arriviamo al punto”

Nella puntata de “La Volta Buona” andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato il gruppo musicale Audio 2. Nel corso della loro intervista il duo ha parlato soprattutto del suo rapporto con Mina. Uno dei due, Giovanni Donzelli, però si è dilungato troppo secondo la conduttrice che l’ha quindi invitato a divagare meno. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è successo.

Oggi, 23 maggio, tra gli ospiti de “La Volta Buona”, c’è stato anche il duo formato da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, gli Audio 2. Il gruppo vanta collaborazioni con la cantante Mina. La sua hit “Acqua E Sale” è stata difatti scritta da loro così come anche molti altri suoi brani. E’ stato proprio dell’incontro con l’artista che si è incentrata gran parte della loro intervista. Caterina Balivo ha difatti chiesto ai due come si siano conosciuti. Giovanni ha spiegato come sia stata Mina a chiamarli e, nel raccontare l’aneddoto, si è un po’ dilungato.

Il suo non arrivare immediatamente al dunque ha fatto spazientire la conduttrice che, ad un certo punto, l’ha esortato a chiudere il discorso.

Qui di seguito le parole della Balivo verso Giovanni Donzelli:

Gianni però dobbiamo arrivare al punto eh! Te lo dico.

Il cantante ha quindi tagliato il discorso, arrivando alla fine del suo racconto. Balivo ha poi rincarato la dose, sottolineando a Donzelli come “parlasse assai”.

E ancora, quando il duo doveva raccontare un altro aneddoto ha domandando:

Chi me lo racconta? Uno che lo fa in un minuto.

La gaffe della Balivo

L’intervista con gli Audio 2 è stata caratterizzata da diversi momenti d’imbarazzo. Non solo Caterina ha bacchettato Giovanni invitandolo a venire al dunque, ma ha anche fatto una piccola gaffe con il duo proprio poco prima dell’accaduto. Il duo musicale ha parlato a lungo della sua carriera, raccontando come si sia conosciuto nel 1978. E’ stato proprio a riguardo che la conduttrice ha fatto una gaffe. Balivo ha difatti sottolineato come Giovanni e Vincenzo si conoscessero dall’80, quindi da 8 anni prima rispetto a quanto detto dai due.

Gli Audio 2 hanno immediatamente precisato:

Dal 70 no, altrimenti avremmo 80 anni!

La replica della conduttrice dopo essere stata bacchettata non ha tardato ad arrivare: