La Volta Buona, Balivo bacchetta lo studio: motivo da non credere!

Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 de La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato il cantante Umberto Balsamo. Proprio nel corso dell’intervista con l’artista, la conduttrice si è ritrovata a bacchettare il pubblico e la band del programma. Il motivo è davvero da non credere!

Oggi, mercoledì 15 maggio, tra i tanti ospiti de La Volta Buona c’è stato anche il cantante Umberto Balsamo. Quest’ultimo è stato accolto in studio dalla padrona di casa, con cui ha ripercorso tutti i momenti più salienti della sua lunga carriera. In particolare l’artista ha raccontato qualche aneddoto, come ad esempio il no detto niente poco di meno che a Mina! Balsamo avrebbe difatti rifiutato di darle la canzone “Se”, pentendosi successivamente di questa sua decisione. Caterina Balivo ha poi parlato del rapporto con Mal. In particolare ha mostrato un meme che era stato fatto sulla base di loro due canzoni, “Balla” e “Furia cavallo del west”.

Qui di seguito il sopracitato meme:

E’ stato proprio partendo da questa vignetta che la conduttrice ha bacchettato il pubblico. Ha difatti sottolineato come in molti sbaglino a cantare le parole del testo della canzone di Umberto Balsamo. Nello specifico ha fatto notare come in realtà dica “Sciolgo le trecce e i cavalli corrono” e non “Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono” come pensano invece in tanti. Ci sarebbe quindi una congiunzione tramutata nel tempo in “ai”.

Per dimostrare come l’errore sia comune, Caterina Balivo ha invitato tutto lo studio e la band de La Volta Buona a cantare la canzone di Balsamo. Esattamente come si aspettava tutti l’hanno cantata con il testo sbagliato! A quel punto è arrivata una nuova ramanzina da parte della conduttrice.

Questa ha difatti nuovamente sottolineato allo studio e alla sua band:

No! E’ “sciolgo le trecce e i cavalli”

Rimarcando quella congiunzione per far entrare in testa a tutti il ritornello giusto una volta per tutte. Lo stesso Umberto Balsamo ha poi confermato che il testo corretto è come detto dalla Balivo. Insomma la trasmissione si è trasformata in un’inaspettata lezione di musica!